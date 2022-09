पति को वश में कैसे करें? जानिए कैसे अजब-गजब सवालों को Google पर सर्च करती हैं शादीशुदा महिलाएं

Married Women Most Google Searches: हम अपने हर सवाल का जवाब गूगल (Google) से ले लेते हैं. गूगल वैसे तो हमें यह मौका देता है कि हम अपनी सर्च हिस्ट्री (Google Search History) को मिटा सकें लेकिन हमारी हर सर्च गूगल पर कहीं न कहीं सेव जरूर हो जाती है. कई ऐसी स्टडीज सामने आई हैं जिनमें पता चला है कि गूगल पर शादीशुदा महिलाएं सबसे ज्यादा क्या सर्च (What do Married Women Search on Google) करती हैं. आइए जानते हैं कि शादीशुदा महिलाएं आखिर गूगल पर क्या सर्च करती हैं, उनके सवाल किस तरह के होते हैं..

अपने पति के बारे में Google से यह जानना चाहती हैं शादीशुदा महिलाएं

गूगल (Google) के डेटा के हिसाब से शादीशुदा महिलाएं सबसे ज्यादा ये सर्च करती हैं कि अपने पति को अपनी मुट्ठी में करके कैसे रखें, उन्हें 'जोरू का गुलाम' कैसे बनाएं. उन्हें यह भी पता करना है कि उनके पति को क्या पसंद है, उनकी चॉइस क्या है और उन्हें क्या चीजें पसंद नहीं हैं. गूगल पर ये सवाल भी काफी बार पूछा जाता है कि शादीशुदा महिलाएं अपने पति का दिल कैसे जीतें, उन्हें किस तरह खुश करें. पत्नियां जानना चाहती हैं कि उन्हें अपने परिवार को बढ़ाने का फैसला कब लेना चाहिए और बच्चा पैदा करने का सही समय क्या हो सकता है.

गूगल से पूछे जाते हैं ऐसे सवाल

आपको जिन सवालों के बारे में बताया है, उनके अलावा भी कुछ ऐसे सवाल हैं, जिनके बारे में महिलाएं शादी के बाद गूगल से पूछती हैं. उन्हें जानना है कि शादी के बाद उन्हें अपने नए परिवार के साथ किस तरह बर्ताव करना चाहिए, अपने ससुराल का हिस्सा वो कैसे बन सकती हैं. जो महिलाएं शादी के बाद काम करती हैं, वो गूगल से पूछती हैं कि उन्हें अपना खुद का बिजनेस शादी के बाद कैसे चलाना चाहिए और परिवार को बिजनेस के साथ कैसे हैंडल करना चाहिए.

