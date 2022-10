Lost Smartphone: खो गया है आपका मोबाइल फोन तो तुरंत करें ये काम वरना मिनटों में हो जाएंगे कंगाल!

What to do if Smartphone is Lost: स्मार्टफोन एक ऐसा गैजेट है जिसे आज के समय में लगभग सभी लोग इस्तेमाल करते हैं. फोन को कॉल करने या किसी को मैसेज करने के साथ-साथ और भी कई चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. यही वजह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने फोन पर निर्भर करते हैं; ऐसे में कभी गलती से हमारा फोन खो जाए या फिर चोरी हो जाए तो जान सूख जाती है. हम आज आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए. ये वो चीजें हैं जिन्हें आपको फोन खोने या चोरी होने पर तुरंत करनी चाहिए..

फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो सबसे पहले करें ये काम

आपको बता दें कि CEIR एक आधिकारिक वेबसाइट है जिसे Department of Telecommunications ने लॉन्च किया है. इस वेबसाइट का काम ही स्मार्टफोन्स की चोरी और उसकी वजह से डेटा की चोरी को कम करना है. इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने खोए हुए फोन को एक फॉर्म भरकर रिपोर्ट कर सकते हैं. रिपोर्ट करने के लिए आपको पहले एक एफआईआर (FIR) दर्ज करानी होगी. कुल मिलाकर बात इतनी है कि फोन के खो जाने पर सबसे पहले फोन को ब्लॉक करवाएं.

डेटा के साथ करें ऐसा

फोन को ब्लॉक करने के बाद रिमोटली, डेटा को इरेज कर दें. अगर आप एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो www.google.com/android/find पर जाएं और अपनी गूगल आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें. यहां आपको फोन डिटेल्स और लोकेशन भेजी जाएगी. अब 'सेट अप सेक्योर' के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और फिर अपना डेटा इरेज कर दें. iPhone यूजर्स ये काम www.icloud.com/find/ पर जाकर, ऐप्पल आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉग-इन करके कर सकते हैं.

ब्लॉक करें अपना सिम कार्ड

ये दोनों काम करने के बाद अब एक और काम करना जरूरी है और वो है सिम कार्ड को ब्लॉक करना. अपने फोन के सिम कार्ड को ब्लॉक करने के लिए आपको अपने टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाना होगा. ये काम करने के लिए जरूरी है कि आपने जो एफआईआर (FIR) दर्ज कराई है, उसकी एक कॉपी आप अपने साथ लेकर जाएं. इसकी मदद से ऑपरेटर से कहकर फोन के सिम कार्ड को ब्लॉक करवा दें.

