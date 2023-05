WhatsApp आपके फोन का माइक्रोफोन कर रहा एक्सेस? इन आसान स्टेप्स से करें चेक

कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है? अगर आपको शंका है कि व्हाट्सएप आपका माइक्रोफोन ऐक्सेस (microphone access) कर रहा है तो तुरंत इसे चेक करें. इसके लिए यहां एक आसान-सा तरीका बताया जा रहा है जिसके इस्तेमाल से आपको पता चल जाएगा कि आखिर सच क्या है?

WhatsApp has been using the microphone in the background, while I was asleep and since I woke up at 6AM (and that's just a part of the timeline!) What's going on? pic.twitter.com/pNIfe4VlHV

व्हाट्सएप सेटिंग से बनेगा काम

आपको सबसे पहले अपने फोन में जाकर व्हाट्सएप की सेटिंग ओपन करनी है. सेटिंग ओपन करने के बाद व्हाट्सएप के प्राइवेसी में जाने के लिए क्लिक करना है. प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग में जाने के बाद यहां आपको माइक्रोफोन यूज करने वाले सभी ऐप्स की टाइमलाइन को देखना है. यहां आपको पता चल जाएगा कि क्या आपका व्हाट्सएप माइक्रोफोन यूज कर रहा है या नहीं. इस टाइमलाइन के जरिए आप जान सकते हैं कि जब आप माइक्रोफोन नहीं यूज कर रहे थे, तब भी क्या व्हाट्सएप आपका माइक्रोफोन को इस्तेमाल कर रहा था.

Over the last 24 hours we’ve been in touch with a Twitter engineer who posted an issue with his Pixel phone and WhatsApp.

We believe this is a bug on Android that mis-attributes information in their Privacy Dashboard and have asked Google to investigate and remediate. https://t.co/MnBi3qE6Gp

— WhatsApp (@WhatsApp) May 9, 2023