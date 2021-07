WhatsApp पर Internet के बिना भी कर सकते हैं Chatting, जानिए इस शानदार फीचर के बारे में सबकुछ

नई दिल्ली: WhatsApp के मल्टी डिवाइस फीचर (Multi Device Feature) के बारे में यूजर्स लंबे समय से सुनत आ रहे हैं. ऐसे में हम आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं. कंपनी ने इस फीचर को रोलआउट करना शुरू कर दिया है. इस फीचर की मदद से यूजर फोन के अलावा चार अलग-अलग डिवाइसेज पर एक साथ WhatsApp चला सकेंगे. आइए जानते हैं इस खास फीचर की कुछ खासियत.

WhatsApp फोन-लेस फीचर

मल्टी-डिवाइस सपोर्ट की खासियत है कि फोन ऐक्टिव न रहने या इंटरनेट से कनेक्टेड न होने पर भी यूजर दूसरे डिवाइस जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप पर WhatsApp चैटिंग का लुत्फ उठा सकेंगे. हालांकि, दूसरे डिवाइस पर Whatsapp ऐक्सेस करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन जरूरी होगा. कंपनी इस फीचर को अभी बीटा वर्जन में रोलआउट कर रही है.

शुरूआत में इन यूजर्स को मिलेगा फायदा

कंपनी शुरुआत में इस फीचर को उन यूजर्स को उपलब्ध करा रही है, जो वॉट्सऐप की बीटा प्रोग्राम का हिस्सा हैं. कंपनी की प्लानिंग है कि आने वाले समय में वह स्टेबल वर्जन यूजर्स को बीटा वर्जन में स्विच करने का ऑप्शन भी देगी. आने वाले दिनों में यह ऑप्शन Linked Devices स्क्रीन में ऑफर किया जा सकता है.

Very excited to be launching a beta of our new multi-device capability for @WhatsApp. Now you can use our desktop or web experiences even when your phone isn't active and connected to the internet. All secured with end-to-end encryption.

Learn more: https://t.co/AnFu4Qh6Hd

— Will Cathcart (@wcathcart) July 14, 2021