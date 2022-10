IND-W vs PAK-W: मोबाइल पर ऐसे Free में देखें भारत बनाम पाकिस्तान Live T20 Match, बस करें ये छोटा सा काम

Women's Asia Cup 2022: चल रहे महिला एशिया कप 2022 के मैच 13 में भारत और पाकिस्तान (India Vs Pakistan) एक-दूसरे के साथ भिड़ेंगी. यह संघर्ष 07 अक्टूबर, 2022 (शुक्रवार) को सिलहट के सिलहट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा क्योंकि दोनों टीमों का टारगेट ज्यादा प्वाइंट्स इकट्ठा करना है. बता दें, ग्रुप में टीम इंडिया टॉप पोजीशन पर हैं तो वहीं पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है. दोनों टीमें कप जीतने की प्रबल दावेदार हैं और इस स्थिरता में जीत के साथ अपनी साख को मजबूत कर सकते हैं. भारत ने अब तक अपने सभी तीन मैच जीते हैं जबकि पाकिस्तान पिछली बार थाईलैंड से हार गया था और जीत की राह पर लौटने की कोशिश कर रहा है. आइए जानते हैं मैच कितने बजे खेला जाएगा और कहां इसको फ्री में देख सकते हैं...

India W vs Pakistan W: कितने बजे से शुरू होगा मैच?

महिला एशिया कप 2022 में भारत बनाम पाकिस्तान 07 अक्टूबर, 2022 (शुक्रवार) को सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, अकादमी ग्राउंड में खेला जाएगा. IND-W बनाम PAK-W क्रिकेट मैच का निर्धारित समय भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:00 बजे है.

India Vs Pakistan Live Streaming: Where to watch

Asia Cup का प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा और Disney+Hotstar इवेंट के ऑनलाइन कवरेज को स्ट्रीम करेगा, यही नेटवर्क अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका जैसे अन्य उपमहाद्वीप क्षेत्रों में एशिया कप 2022 (Asia Cup 2022) को लाइव कवरेज प्रदान करेगा.

India Vs Pakistan Live Streaming: कैसे देखें Free में?

Jio यूजर्स क्या करें-

अगर आप जियो यूजर हैं तो आप एक प्लान को लेकर Disney+Hotstar को एक साल के लिए फ्री में ले सकते हैं. जियो 499 रुपये वाला प्रीपेड प्लान लाता है, जिसमें 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है और रोज 2जीबी डेटा ऑफर किया जाता है. इस प्लान के साथ Disney+Hotstar का भी सब्सक्रिप्शन मिलता है.

Airtel यूजर्स क्या करें-

अगर आप एयरटेल यूजर हैं तो 399 रुपये वाला प्लान चुन सकते हैं. इसमें 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है और रोज 2.5GB डेटा मिलता है. इस प्लान के साथ आपको तीन महीने का Disney+Hotstar का सब्सक्रिप्शन मिलेगा.

Vi यूजर्स क्या करें-

अगर आप Vi यूजर हैं तो 499 रुपये वाला प्लान बेस्ट है. इसमें भी 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है. रोज 2G डेटा दिया जाता है. साथ ही Disney+Hotstar का भी सब्सक्रिप्शन मिलता है. वो भी पूरे साल भर के लिए.

