Free James Bond Movies on YouTube: जानिए कौन सी फिल्में हैं लिस्ट में

नई दिल्ली: क्रिसमस का महीना शुरू हो गया है. और इस वक्त ज्यादातर इंटरनेट कंपनियां लोगों को लुभाने के लिए नए ऑफर्स ला रही हैं. इस बीच खबर है कि वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube ने जेम्स बॉन्ड की फिल्मों को मुफ्त (Free James Bond Movies) कर दिया है. यानी अब इन फिल्मों को देखने के लिए आपको कोई फीस चुकाने की जरूरत नहीं है. बताते चले पहले इन फिल्मों को देखने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ता था.

टेक वेबसाइट दि वर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक YouTube ने हाल ही में घोषणा की है कि प्लेटफॉर्म में मौजूद सभी जेम्स बॉन्ड की फिल्मों को मुफ्त देखा जा सकता है. इन फिल्मों में पुरानी और नई सभी तरह की फिल्में मौजूद हैं. प्राप्त जानकारी के मुताबिक YouTube के पास लगभग 22 फिल्मों के अधिकार हैं.

जेम्स बॉन्ड सीरीज कि फिल्में पिछले कई दशकों से चली आ रही हैं. इन फिल्मों में जेम्स बॉन्ड का किरदार अलग-अलग अभिनेताओं ने निभाया है. आप YouTube में सीन कोनेरी (Sean Connery), रोजर मूर (Roger Moore), तिमोथी डाल्टन (Timothy Dalton), पियर्स ब्रॉसनन (Pierce Brosnan) और जॉर्ज लाजेनबी) की फिल्मों में मजा ले सकेंगे. इसके अलावा पिछले कुछ बॉन्ड फिल्मों में अपनी धाक जमा चुके डेनियल क्रेग (Daniel Craig) की भी फिल्में देख सकेंगे.

ये हैं YouTube पर उपलब्ध फिल्मों की लिस्ट

-Dr. No

-From Russia with Love

-Goldfinger

-Thunderball

-You Only Live Twice

-On Her Majesty’s Secret Service

-Diamonds Are Forever

-Never Say Never Again

-Live and Let Die

-The Man with the Golden Gun

-The Spy who Loved Me

-Moonraker

-For Your Eyes Only

-Octopussy

-A View to a Kill

-The Living Daylights

-Licence to Kill

-GoldenEye

-Tomorrow Never Dies

-The World is Not Enough