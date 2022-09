Zee News Select: टेक की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 23 September 2022

Apple Airpods को टक्कर देने आए Yamaha के Earbuds! तगड़ी बैटरी और धांसू साउंड; जानिए कीमत और फीचर्स Click here to read full story

Yamaha TWS Earphones: Yamaha ने भारत में दो नए TWS ईयरफोन लॉन्च किए हैं, जो दमदार साउंड क्वालिटी के साथ आते हैं. इसका डिजाइन में हटकर है. आइए जानते हैं दोनों में क्या खास है...

दिलों को जीतने आई boAt की धमाकेदार Smartwatch! कीमत 1300 रुपये से कम; कूट-कूटकर भरे हैं फीचर्स Click here to read full story

BoAt Latest Smartwatch: फेस्टिव सीजन को देखते हुए boAt ने अपनी नई स्मार्टवॉच लॉन्च की है, जिसकी कीमत काफी कम है. यह स्पोर्टी लुक में आती है और आपको फिट रखती है. आइए जानते हैं इस वॉच के बारे में...

Flipkart पर Waterproof Smartwatch पर सबसे बड़ा डिस्काउंट! स्टाइलिश डिजाइन और जरबदस्त फीचर्स Click here to read full story

Flipkart Sale में Smartwatches पर धमाकेदार ऑफर्स चल रहे हैं. सेल के दौरान Gizmore ने अपनी नई स्मार्टवॉच लॉन्च की है, जो दमदार फीचर्स के साथ आती है. बारिश में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. क्योंकि यह वॉटरप्रूफ है. आइए जानते हैं GIZFIT Glow की कीमत और फीचर्स...

Flipkart पर मची है लूट! सिर्फ 12 हजार रुपये में मिल रहा iPhone, Stock खत्म होने से पहले लपक लें मौका Click here to read full story

iPhone under Rs 12K: अगर आप iPhone खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह सही समय है. फ्लिपकार्ट पर आईफोन को 12 हजार रुपये से कम में खरीदा जा सकता है. आइए बताते हैं कैसे...

iPhone 14 Pro Max का डुप्लीकेट फोन बिक रहा सिर्फ 6 हजार रुपये में! 108MP कैमरा और तगड़ी बैटरी; जानिए फीचर्स Click here to read full story

iPhone 14 Pro Max का डुप्लीकेट स्मार्टफोन मार्केट में आ चुका है. इसकी कीमत 6 हजार रुपये से कम रखी गई है. इसमें 108MP का कैमरा है और 7800mAh की तगड़ी बैटरी दी गई है. आइए जानते हैं i14 Pro Max के बारे में...

महालूट Offer! 40-इंच का Smart TV मिल रहा सिर्फ 2,499 रुपये में; फीचर्स जानकर खुद को रोक नहीं पाएंगे आप Click here to read full story

Flipkart Big Billion Days 2022: 40-इंच का स्मार्ट टीवी आपको सिर्फ ढाई हजार रुपये में मिल जाएगा. जी हां, आपने सही सुना. करीब 22 हजार रुपये वाला Thomson 9A Series 40 inch Smart TV सिर्फ 2,499 रुपये में आपका हो जाएगा. आइए बताते हैं कैसे...

ऐसा Offer न मिलेगा दोबारा! हजार-हजार रुपये में बिक रहे 5G Smartphones, देखें List और तुरंत करें Book Click here to read full story

अगर आप 5जी स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और बजट कम है तो आज सही मौका है. बेहद सस्ते में आपको 5जी फोन मिल जाएंगे. लिस्ट में Samsung, Redmi, iQOO, OnePlus और Realme के स्मार्टफोन्स हैं. आइए नजर डालते हैं...

Xiaomi की शातिर चाल! iPhone 14 Pro जैसे फोन ने उड़ाए फैन्स के होश; देखकर आप भी कहेंगे- चीज बड़ी है मस्त-मस्त Click here to read full story

Xiaomi Upcoming Smartphone: Xiaomi ने शातिर चाल चली है. वो iPhone 14 Pro जैसा स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है. देखकर आप भी फैन हो जाएंगे. आइए जानते हैं इस नए स्मार्टफोन के बारे में...

दीवाली पर धूम मचाने आया 8 हजार रुपये वाला धाकड़ Smartphone, फीचर्स जानकर आप भी हो जाएंगे दीवाने Click here to read full story

itel Vision 3 Turbo Price In India: itel ने भारत में 8 हजार रुपये वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है. फोन में बड़ी बैटरी और धांसू कैमरा मिल रहा है. आइए जानते हैं itel Vision 3 Turbo की कीमत (itel Vision 3 Turbo Price In India) और फीचर्स...

Vivo ला रहा कम कीमत वाला चकाचक Smartphone, देख लोग बोले- तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है... Click here to read full story

Vivo Y16 Price In India: Vivo बहुत जल्द कम कीमत वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिसके डिजाइन को देखकर आप भी दीवाने हो जाएंगे. आइए जानते हैं Vivo Y16 की एक्सपेक्टेड कीमत और फीचर्स....