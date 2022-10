Zee News Select: टेक की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 6 October 2022

iPhone 13 Pro Max के बाद अब iPhone 14 Pro मिल रहा सिर्फ 15,000 रुपये में! ऐसी छप्परफाड़ डील देखकर चकरा जाएगा दिमाग Click here to read full story

Apple iPhone: भारत में आईफोन 14 प्रो की लॉन्चिंग के बाद सही से खरीदने के लिए ग्राहकों में जबरदस्त क्रेज है लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब इसे सिर्फ ₹15000 में बेचा जा रहा है.

200 MP Camera से लैस Infinix का चकाचक स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च, 12 मिनट में चार्ज हो जाएगी बैटरी Click here to read full story

Infinix Zero Ultra 5G: Infinix ने अपने धुआंधार कैमरे से लैस स्मार्टफोन Zero Ultra 5G को मार्केट में लॉन्च कर दिया है. ये ना सिर्फ दमदार डिजाइन के साथ आता है बल्कि इसके फीचर्स भी शानदार हैं.

Indigo और Go Air हुई फेल! ट्रेन टिकट की कीमत में Flight टिकट बेच रही ये वेबसाइट! धड़ल्ले से हो रही बुकिंग Click here to read full story

Online Flight Booking: भारत में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और अब कुछ ही महीनों में नया साल भी लगने वाला है जिसकी तैयारियां लोगों ने अभी से शुरू कर दी है और लोग दूसरे शहरों में न्यू ईयर मनाने की तैयारी में जुट गए हैं उसके लिए फ्लाइट की टिकट भी बुक की जा रही लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसी वेबसाइट है जो ट्रेन की कीमत में फ्लाइट के टिकट ऑफर कर रही है.

Smartphone के इन पार्ट्स से भूलकर भी ना करें छेड़छाड़, सीधा लगेगी हजारों की चपत Click here to read full story

Smartphone Care: Smartphone के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको सावधानी बरतनी पड़ती है, अगर ऐसा ना किया जाए तो आपको काफी परेशानी हो सकती है. आज हम आपको उन्हीं पार्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

गर्लफ्रेंड की WhatsApp चैट दिखने लगेगी आपके स्मार्टफोन पर, बस करना होगा ये काम Click here to read full story

WhatsApp: अगर आप अपने पार्टनर की WhatsApp चैट को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उनका स्मार्टफोन ओपन करने की जरूरत नहीं है. आप इस चैट को अपने ही स्मार्टफोन में इस्तेमाल कर सकते हैं.

Video Calling के बाद भी On रहता है आपके फोन का कैमरा! Record हो जाएगा सब कुछ और नहीं लगेगी भनक Click here to read full story

WhatsApp Scam: अगर आप भी अपने दोस्त यारों से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग करते हैं तो अब आपको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि व्हाट्सएप स्कैम आपको परेशानी में डाल सकता है.

Road Safety: बाइक की टेल लाइट ना भी जले फिर भी ये सस्ती Helmet LED रखेगी आपको सुरक्षित, ब्राइटनेस है जबरदस्त Click here to read full story

Helmet LED: बाइकर्स के साथ रोड एक्सीडेंट की घटना आम हो चुकी हैं और रात के समय में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं क्योंकि इस समय विजिबिलिटी काफी कम होती है लेकिन इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मार्केट में एक तगड़ा प्रोडक्ट आ गया है जो बाइकर्स को सड़क पर सुरक्षित रखने का काम करता है.

Free 5G Sim Card सीधा आ जाएगा आपके घर, Online मिनटों में हो जाएगी इसकी बुकिंग Click here to read full story

Sim Card Booking: क्या आप जानते हैं कि अब आप आसानी से घर बैठे सिम कार्ड मंगवा सकते हैं, इसके लिए प्रोसेस बेहद ही आसान है और इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं.

5G Network अभी तक नहीं मिला तो ऐसे कर लें सेटिंग, फर्राटेदार हो जाएगी इंटरनेट स्पीड Click here to read full story

Sim Service: भारत में 5G सर्विस शुरू कर दी गई है और ग्राहकों में इसे लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट है, लेकिन अभी भी कुछ स्मार्टफोन यूजर्स हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि आखिर इस सर्विस को इस्तेमाल कैसे करना है. हम आपको इसे इस्तेमाल करने का तरीका बताने जा रहे हैं.

AC Price Cut! सर्दियों ने दी दस्तक तो आधे से भी कम कीमत पर बिकने लगा AC, खरीदने के लिए मची है लूट Click here to read full story

AC Discount: एयर कंडीशनर भारतीयों की जरूरत बन गया है और अब ज्यादातर घरों में कूलर के साथ एयर कंडीशनर भी देखने को मिल जाता है. अगर आप भी अपने घर में एक एयर कंडीशनर लगाने की सोच रहे हैं तो इस समय अच्छा मौका है क्योंकि इस पर तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है.