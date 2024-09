लोगों को दिवालिया कर देंगे ये WhatsApp और Telegram के ये ग्रुप्स, स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर चला रहा स्कैम

Zerodha Online Stock Trading: जेरोधा एक स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका इस्तेमाल कई लोग करते हैं. जेरोधा अपने यूजर्स को फेक WhatsApp और Telegram ग्रुप के बारे में चेतावनी दे रहा है जो ऐप यूजर्स को ठगने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं. ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर कई पोस्ट साझा किए हैं, जिसमें अपने यूजर्स को वित्तीय सलाह, वेबिनार और स्टॉक टिप्स का वादा करके लोगों को लुभाने वाले धोखेबाजों के बारे में जानकारी दी गई है.

Beware of fake WhatsApp and Telegram groups.

Recently we have come across fake WhatsApp and Telegram groups being created in the name of Zerodha and Nithin0dha.

Here are a few things to keep in mind.

Zerodha (zerodhaonline) September 19, 2024