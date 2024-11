Zomato के नए फीचर से सस्ता मिलेगा खाना! किसी ने कैंसिल किया ऑर्डर तो मिलेगा जबरदस्त Offer

फूड डिलीवरी कंपनी Zomato ने एक नया फीचर शुरू किया है. अब लोग रद्द किए गए ऑर्डर को कम कीमत पर खरीद सकते हैं. इस फीचर का नाम फूड रेस्क्यू है और इसे खाने की बर्बादी कम करने के लिए बनाया गया है. Zomato के सीईओ दीपेंदर गोयल ने एक्स पर लिखा कि उनकी कंपनी लोगों को ऑर्डर रद्द करने के लिए नहीं कहती क्योंकि इससे बहुत सारा खाना बर्बाद होता है.

उन्होंने बताया कि चार लाख से ज्यादा अच्छे-अच्छे ऑर्डर लोग Zomato पर कैंसिल कर देते हैं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'आज से, हम एक नया फीचर शुरू कर रहे हैं - फूड रेस्क्यू. अब, कैंसिल किए गए ऑर्डर पास के लोगों को दिखाई देंगे, जो उन्हें बहुत कम कीमत पर ले सकते हैं. ये ऑर्डर पूरी तरह से सही होंगे, उनकी पैकिंग भी वैसी ही होगी, और ये कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे.'

We don't encourage order cancellation at Zomato, because it leads to a tremendous amount of food wastage.

Inspite of stringent policies, and and a no-refund policy for cancellations, more than 4 lakh perfectly good orders get canceled on Zomato, for various reasons by customers.… pic.twitter.com/fGFQQNgzGJ

— Deepinder Goyal (@deepigoyal) November 10, 2024