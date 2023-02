Shalin Bhanot की Ex-वाइफ Dalljiet Kaur ने दो बच्चों के पिता से की सगाई, इस दिन करेंगी शादी!

Shalin Bhanot Ex Wife Dalljiet Kaur: टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर (Dalljiet Kaur) की पहली शादी एक्टर शालीन भनोट (Shalin Bhanot) के साथ हुई थी. पहली शादी नाकामयाब होने के बाद एक्ट्रेस ने एक बार फिर से अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया है. दलजीत कौर (Dalljiet Kaur Second Marriage) अब यूके बेस्ड फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले निखिल पटेल के साथ शादी करके अपना घर फिर से बसाने जा रही हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो दलजीत कौर (Dalljiet Kaur Son Name) शादी के बाद अपने बेटे जेडन (Jaydon) को लेकर लंदन में सेटल हो जाएंगी.

Shalin की एक्स वाइफ करेंगी दूसरी शादी!

एक्ट्रेस दलजीत कौर (Dalljiet Kaur Divorce Reason) ने हाल ही में ई-टाइम्स के साथ बातचीत की है और अपनी जिंदगी के नए पहलू का खुलासा किया है. दलजीत (Dalljiet Kaur Boyfriend) ने बताया कि 'शादी मार्च में हैं और अभी वह कई चीजों का पता कर रही हैं, फिलहाल कुछ सालों के लिए वह अफ्रीका के नैरोबी जाएंगी, जहां उनके बॉयफ्रेंड निखिल काम कर रहे हैं. बाद में वह लंदन शिफ्ट हो जाएंगे.'

ऐसे शुरू हुई दलजीत की दूसरी लवस्टोरी

दलजीत कौर (Dalljiet Kaur Marriage) ने अपनी और निखिल की लवस्टोरी पर बात करते हुए कहा, 'वह लोग पहली बार पिछले साल एक दोस्त की पार्टी में मिले थे.' दलजीत ने बताया, प'हली मुलाकात में उन्होंने अपने बेटे के बारे में बात की थी और निखिल ने अपनी दो बेटियों के बारे में बताया था. उन्होंने पैरों में ब्लू कलर की नेलपेंट लगाई हुई थी तो मैंने सवाल किया जिसपर निखिल ने बताया उनकी दो बेटियां हैं.'

दलजीत (Dalljiet Kaur and Nikhil Patel) ने कहा, 'तब रोमांस नहीं था, बल्कि दो सिंगल पैरेंट्स आपस में बात कर रहे थे.' दलजीत ने बताया कि 'निखिल की छोटी बेटी अपनी मां के साथ यूएस में रहती हैं और एरियाना शादी के बाद उनके साथ रहेंगी.' रिपोर्ट्स की मानें तो दलजीत और निखिल ने करीब एक साल डेट करने केबाद 3 जनवरी 2023 को सगाई की थी, वह अब मार्च में शादी करने जा रहे हैं. फिलहाल कोई डेट सामने नहीं आई है.

