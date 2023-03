Urfi Javed को टक्कर देने निकलीं टीवी की ये 'नागिन', हद से ज्यादा छोटा टॉप पहनकर कैमरे के सामने दिए किलर पोज!

Tejasswi Prakash Instagram: बॉलीवुड के मशहूर टीवी शो 'नागिन' से घर-घर में पहचान बनाने वालीं तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) ने एक बार फिर से अपने कमाल के लुक्स से फैंस को चौंका दिया है. तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash Photos) कभी छोटी ड्रेस तो कभी सूट-साड़ी पहनकर फैंस की दिल की धड़कनें तो बढ़ाती ही रहती हैं लेकिन इस बार एक्ट्रेस ने उर्फी जावेद (Urfi Javed) को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर ली है. तेजस्वी (Tejasswi Prakash New Pics) ने लेटेस्ट लुक में हद से भी छोटा टॉप पहनकर कैमरे के सामने ऐसी-ऐसी अदाएं दिखाई हैं कि नेटीजन्स उन्हें देख लट्टू हुए जा रहे हैं!

तेजस्वी का बोल्ड लुक वायरल!

तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash Boyfrirend) ने अपने लेटेस्ट लुक में हल्के पर्पल कलर का ब्रालेट स्टाइल का टॉप और मैचिंग पैंट कैरी की है. तेजस्वी ने न्यूड मेकअप के साथ हल्के रंग की लिपस्टिक कैरी की है, एकदम ऑनप्वाइंट मेकअप में तेजस्वी काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं. लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को अपनी तरफ तेजस्वी (Tejasswi Prakash Tv Shows) के एक्सप्रेशन्स ने खींचा है. तेजस्वी प्रकाश बेहद ही सिजलिंग और हॉट एक्सप्रेशन्स देती दिखाई दे रही हैं. एक्ट्रेस की तारीफों में फैंस जमकर कमेंटबाजी कर रहे हैं.

Urfi Javed को टक्कर देने निकलीं!

तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash Age) ने बोल्ड लुक कैरी करके उर्फी जावेद को टक्कर देने की तैयारी कर ली है. उर्फी जावेद (Urfi Javed New Dress) को सबसे बोल्ड टीवी की एक्ट्रेस कहा जाता है क्योंकि वह हर दिन बेबाकी से अपना फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आती हैं लेकिन इस बार तेजस्वी(Tejasswi Prakash Bold Look) के लुक ने लोगों को चौंका कर रख दिया है. तेजस्वी प्रकाश के वर्कफ्रंट पर नजर डालें तो एक्ट्रेस बिग बॉस 15 की विनर रह चुकी हैं, इससे पहले तेजस्वी खतरों के खिलाड़ी का भी हिस्सा रही हैं. तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash Tv Shows and Movies) फिलहाल 'नागिन 6' की लीड हैं औऱ रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) की एक मराठी फिल्म में भी काम कर रही हैं. कुल मिलाकर कहें तो तेजस्वी प्रकाश अपनी अदाकारी का जलवा चारों तरफ दिखा रही हैं.

