Varun Sood Divya Agarwal: भाई की एक्स से मांगे अपने ‘खानदानी गहने’ तो तिलमिलाई दिव्या ने वरुण की बहन को दिया ये जवाब!

दरअसल, कुछ समय पहले वरुण फैन के साथ सोसल मीडिया पर बात कर रहे थे. इस दौरान वरुण सूद से दिव्या के साथ चीट करने को लेकर भी सवाल किया जिसके जवाब में उन्होंने कभी भी दिव्या को चीट ना करने की बात कही. लेकिन इसी बीच बात तब बढ़ गई जब वरुण की बहन ने सोशल मीडिया पर ही लिख डाला कि दिव्या ने अब तक उनकी खानदानी जूलरी नहीं लौटाई है. भले ही ये ट्वीट कुछ समय के बाद डिलीट कर दिए गए थे लेकिन उससे पहले ही ये पोस्ट दिव्या की जानकारी में आ गई और उन्होंने भी इस पर रिप्लाई करने में जरा भी देर नहीं की. दिव्या ने लिखा- ओह माई गॉड, सिर्फ यही नहीं..सब कुछ ले लो. पर इस बारे में बात करना बंद करो क्योंकि कुछ न्यूज पोर्टल पर इसे लेकर तुम्हे अटेंशन मिल रही है.

Omg not just that

Take it all !! it was anyway about give and take.. but can someone stop talking as they get attention from it on news portals ! #popxo

— Divya Agarwal (@Divyakitweet) February 22, 2023