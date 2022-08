Zoo In India: भारत में है एशिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, इन जू के विदेशी पर्यटक भी हैं दीवाने

Best Zoo In India: चिड़ियाघर वैसे तो पशु-पक्षियों (Bird And Animals) के रहने की जगह होती है, लेकिन यहां भी बड़ी संख्या में लोग सैर-सपाटे के लिए आते हैं. खास तौर से पशु-पक्षी प्रेमियों के लिए चिड़ियाघर मनोरंजन से कम नहीं है. चिड़ियाघर में हर तरह के पशु-पक्षी देखने को मिलते हैं. चिड़ियाघर में हम ऐसे दुर्लभ जीवों को भी देख सकते हैं जिन्हें आमतौर पर देख पाना संभव नहीं हो पाता है. चलिए जानते हैं कि घूमने के लिहाज से भारत के सबसे खास चिड़ियाघर कौन से हैं.

चेन्नई

चेन्नई का चिड़ियाघर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है. चेन्नई में बने भारत के सबसे पॉपुलर चिड़ियाघर का नाम अरिनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क है. चेन्नई का चिड़ियाघर 1300 एकड़ में फैला हुआ है. इसमें पशु-पक्षियों की 1500 अलग-अलग प्रजातियां (Species) हैं. यहां 2500 से भी ज्यादा पेड़-पौधों की प्रजातियां मौजूद हैं. इसे पहले मद्रास जू के नाम से जाना जाता था.

दिल्ली

दिल्ली का चिड़ियाघर एशिया के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से एक है. ये खूबसूरत चिड़ियाघर 214 एकड़ में फैला हुआ है. दिल्ली चिड़ियाघर में पशु-पक्षियों की 22 हजार और पेड़-पौधों की 200 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं.

मैसूर

मैसूर में देश-विदेश से लाए गए कई खास पशु-पक्षी देखने को मिल जाएंगे. यहां सफेद हाथी और सफेद मोर जैसे खूबसूरत पशु-पक्षी देखने को मिलते हैं. मैसूर का चिड़ियाघर बहुत पुराना है. 1892 में जू के रूप में संरक्षित होने वाला ये चिड़ियाघर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से एक है. इसके पास में करंजी झील होने की वजह से यहां हर साल प्रवासी पक्षी आते हैं.

केरल

केरल में 500 एकड़ जगह में फैला त्रिवेंद्रम चिड़ियाघर है. केरल का चिड़ियागर 1857 में बना था. यहां नीलगिरी लंगूर, रॉयल बंगाल टाइगर, अफ्रीकन शेर और मेड्रिल बंदर जैसे खास जीव देखने को मिलेंगे.

असम

असम के चिड़ियाघर में 126 से ज्यादा प्रजातियों के जानवर हैं. यहां रॉयल बंगाल टाइगर, हिमालयन काला भालू जैसे कई दुर्लभ जीव देखने को मिलते हैं. ये 175 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जो देश के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में गिना जाता है.

