Car Driving Tips in Hills: पहाड़ों में ड्राइविंग करते हुए भूलकर भी न करें ये गलतियां, ब्रेक भी नहीं दे पाएंगे साथ; बड़े हादसे का हो जाएंगे शिकार

Precautions to be taken while driving on Hills: नए साल की छुट्टियों को वेलकम करने के लिए काफी लोग पहाड़ों में जाना पसंद करते हैं. इसके लिए कई लोग अपने व्हीकल से जाते हैं तो काफी लोग ट्रेन या दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं. आपमें से भी काफी लोग अपनी गाड़ियों से हिल स्टेशनों पर जाने का प्लान बना रहे होंगे. लेकिन वहां जाने से पहले यह जान लें कि पहाड़ों में गाड़ी चलाना (Car Driving Tips in Hills) प्लेन एरिया की तरह आसान नहीं होता. वहां पर आपको ड्राइविंग के लिए खास स्किल और सूझ-बूझ की जरूरत होती है वरना आपका ट्रैवल बड़े हादसे का सबब भी बन सकता है. आज हम आपको बताते है कि पहाड़ों में आपको गाड़ी कैसे चलानी चाहिए.

बर्फीली सड़कों पर धीमी स्पीड में चलाएं गाड़ियां

अधिकतर ऊंचे हिल स्टेशनों पर इन दिनो जोरदार बर्फबारी हो रही है. ऐसे में आप अगर अपनी गाड़ी से वहां जा रहे हैं तो बर्फीली सड़कों पर संभलकर गाड़ी चलाएं. अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखें. बर्फीली सड़कों पर 10-20 किमी प्रतिघंटा की स्पीड से गाड़ी निकालने की कोशिश करें. जबकि सामान्य पहाड़ी सड़क पर 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा स्पीड पर गाड़ी (Car Driving Tips in Hills) न चलाएं. अपने आगे जा रही गाड़ी से निश्चित दूरी बनाकर रखें और लैंड स्लाइंडिंग से अलर्ट रहें.

ओवरटेक करने से हर हालत में बचें

पहाड़ों में एक्सिडेंट का बड़ा कारण ओवरटेक करना होता है. इस बात का ध्यान रखें कि पहाड़ों में हर 100 मीटर के बाद ब्लाइंड कट आ जाता है, जिसमें आपको सामने से आ रही गाड़ी दिखाई नहीं देती है. ऐसे में अगर आप ओवरटेक करके आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो सामने से आ रही गाड़ी से बड़ा एक्सिडेंट हो सकता है. लिहाजा पहाडों (Car Driving Tips in Hills) में ओवरटेकिंग को पूरी तरह अवॉइड ही कर दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा. इससे आपका ट्रैवल काफी हद तक सेफ हो जाएगा.

ब्रेक और गियर का समझदारी के साथ करें इस्तेमाल

पहाड़ों में ऊपर की ओर गाड़ी चलाते (Car Driving Tips in Hills) समय तो लोग खासे सतर्क रहते हैं लेकिन नीचे उतरते वक्त लापरवाह हो जाते हैं, जोकि कई बार बड़ी भूल साबित हो जाता है. सबसे पहले आप पहाड़ी ड्राइविंग के इस नियम को समझ लें कि ऊपर की ओर चढ़ रही गाड़ी को क्रॉस करने में प्राथमिकता दें. जो गाड़ी नीचे उतर रही हो, वे एकदम से ब्रेक न मारे बल्कि धीरे-धीरे संभलते हुए गाड़ी को उतारे. इस दौरान गियर दूसरे या तीसरे मे होना चाहिए हल्के ब्रेक मारते हुए गाड़ी को नीचे की ओर उतारें. इन टिप्स को अपनाने से आपका सफर सुरक्षित हो जाएगा.

