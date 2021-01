Foreign Trip: Russia समेत इन देशों में यात्रा कर सकेंगे भारतीय, Visa जारी करने का हुआ ऐलान

नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus) ने पूरी दुनिया को एक जगह ठहरने पर मजबूर कर दिया था. कोविड-19 (Covid-19) के कारण अधिकतर देशों ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स (International Flights) पर रोक लगा दी थी. साथ ही सभी तरह के वीजा (Visa) का आवंटन भी बंद कर दिया था. अब धीरे-धीरे पर्यटन (Travel) का दौर फिर से शुरू हो रहा है और कई देशों ने भारतीयों (Indian Passport) को वीजा (Visa) जारी करने शुरू भी कर दिए हैं.

इंडिया में रूस की एंबेसी (Embassy of Russia in India) ने भारतीयों के लिए बड़ा ऐलान किया है. एंबेसी ने ट्वीट में लिखा कि भारतीय नागरिकों के लिए रूस जाने के लिए स्टूडेंट वीजा (Student Visa) समेत सभी कैटेगरी के वीजा (Visa) इश्यू होने शुरू हो गए हैं. इसके अलावा जिन भारतीयों (Indians) के पास रूस का रेसिडेंस परमिट (Russia Residence Permit) है, उनके लिए भी वीजा इश्यू होने शुरू हो गए हैं.

हालांकि, फिलहाल ई-वीजा (E-Visa) इश्यू पर रोक जारी रहेगी.

Issuance of visas of all categories (including student visa) to enter Russia via air checkpoints is resumed for Indian citizens, as well as for persons who have a residence permit. Issuance of e-visa is temporarily suspended: Embassy of Russian in India

