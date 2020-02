कैसा रहा बजट 2020, जानिए सत्ता पक्ष के दिग्गज नेताओं ने क्या कहा

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2020-21 का बजट लोकसभा में पेश किया. इस बजट में जहां सर्विस क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी गई है वहीं किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं. सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब की में बड़े बदलाव करते हुए 5 लाख सालना आय वाले लोगों को कर से मुक्त कर दिया है. पहले यह सीमा केवल 2.5 लाख सालना आय वालों के लिए थी.

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे बजट में जो कुछ बडे़ ऐलान हुए उनमें, शिक्षा के क्षेत्र में एफडीआई और बीमा क्षेत्र में एफडीआई भी अहम कदम है.

केंद्र सरकार के बजट पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस बजट के जरिए देश प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होने की आकांक्षा रखता है. बजट ने आज इस लक्ष्य को 2024-25 तक प्राप्त करने के लिए सशक्त रूप से निर्धारित किया है. कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता और कौशल विकास के लिए इस बजट में रणनीतिक आवंटन किए गए हैं. नई तकनीकी अर्थव्यवस्था में नीतिगत हस्तक्षेप वास्तव में एक स्वागत योग्य कदम है.

इन क्षेत्रों में निवेश न्यू इंडिया के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा. विकास को पुनर्जीवित करने और मांग को फिर से जीवंत करने पर ध्यान केंद्रित करने से बजट में हमारी अर्थव्यवस्था में एक नया पुण्य चक्र शुरू होने की उम्मीद है.

राजनाथ सिंह ने आगे लिखा, 'मुझे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती को बधाई देनी चाहिए. हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हुए देश को एक उत्कृष्ट बजट देने के लिए. वित्त मंत्री ने लोगों की आकांक्षाओं को संबोधित किया है.'

I must congratulate the Prime Minister Shri Narendra Modi and the Finance Minister Smt. @nsitharaman for giving the country an excellent Budget by addressing the aspirations of the people and at the same time clearly underling our national goals and priorities.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 1, 2020