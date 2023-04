कमाल हो गया! चौकोर पहिए वाली साइकिल, रोड पर सरपट दौड़ती जा रही..जानिए कैसे हुआ ये कारनामा

दरअसल, इस घटना का एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. मैसिमो नाम के एक ट्विटर यूजर ने इसे शेयर किया है. इसमें दिख रहा है कि एक शख्स साइकिल को चलाता हुआ नजर आ रहा है. लेकिन इस साइकिल का पहिया गोल होने की बजाय चौकोर नजर आ रहा है. इसे देखकर लोग सोच में पड़ गए कि यह कैसे संभव हो सकता है. लेकिन जब वीडियो में उन्होंने साइकिल को चलते हुए देखा तो समझ में आ गया माजरा क्या है.

असल में इस साइकिल में पहिए तो चौकोर लगे हुए हैं लेकिन पहिया घूम नहीं रहा है. पहिए के ऊपर चढ़ा हुआ रबड़ ही घूम रहा है और साइकिल पर सवार शख्स जब पैपेडल को मार रहा है तो उसी पैडल के सहारे वो रबड़ चक्के के ऊपर ही घूम रहा है और उसी के सहारे साइकिल आगे बढ़ रही है. हालांकि इसके लिए काफी मेहनत लगती हुई दिखाई दे रही है.

वैसे तो यह प्रयोग कितना सफल होता है यह देखने वाली बात होगी. लेकिन वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस तरह साइकिल चलाने में काफी मुश्किल नजर जरूर आएगी. फिलहाल इसका वीडियो वायरल हुआ तो लोगों की प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है. कुछ लोगों ने कहा यह सिर्फ प्रयोग के तौर पर ही सफल हो सकता है. व्यावहारिक तौर पर यह सफल नहीं हो सकता है.

How The Q created a bike with fully working square wheels (capable of making turns)

[full video: https://t.co/wWdmmzRQY3]pic.twitter.com/bTIWpYvbG1

— Massimo (@Rainmaker1973) April 11, 2023