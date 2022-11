Back Pain Remedies: क्या कमर दर्द ने आपको कर रखा है परेशान? इन 5 आसान उपायों को अपना लें, पेन हो जाएगा छूमंतर

Back Pain Home Remedies: जब आप एक ही पोजिशन में काफी देर तक बैठे या खड़े रहते हैं तो इससे कमर में दर्द होने लगता है. ऐसा दर्द कभी-कभार किसी के साथ भी हो सकता है. वहीं अगर ऐसा दर्द आपको रोजाना होने लगे तो यह चिंता की बात हो जाती है. इसकी बड़ी वजह शरीर में विटामिन बी12 (Vitamin B12) की कमी हो सकती है. यही ऐसा विटामिन है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है. अगर बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो फिर कमर समेत पूरा शरीर दुखने लगता है. आज हम आपको कमर दर्द दूर करने के कई अचूक उपाय बताते हैं.

कमर दर्द दूर करने के उपाय (How To Get Rid Of Back Pain)

गर्म पानी से करें स्नान

अगर आपकी कमर में दर्द (Back Pain Remedies) रहता है तो गर्म पानी की सिंकाई से आपको फायदा हो सकता है. आप बाथटब में गर्म पानी करके कुछ देर उसमें ऐसे ही बैठ जाएं. अगर घर में बाथटब नहीं है तो फिर गर्म पानी से नहा लें. इससे आपको काफी फायदा होगा. बस इस बात का खास ध्यान रखें कि पानी बहुत ज्यादा गर्म न हो वर्ना आपकी स्किन जल सकती है.

पिएं हल्दी वाला दूध

गुम चोट और हड्डियों के दर्द को दूर करने में हल्दी वाला दूध बहुत गुणकारी माना जाता है. असल में इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिससे हड्डियों के दर्द में बहुत जल्द आराम मिलता है. अगर आपके कमर के निचले वाले हिस्से में दर्द रहता है तो आप रात में सोने से पहले एक गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीने लगें. आपको जल्द ही आराम होने लगेगा.

बैठने-सोने पर दें ध्यान

आप अगर काफी देर तक बैठकर काम करते हैं तो अपने बैठने के पोश्चर पर जरूर ध्यान दें. बहुत ज्यादा झुककर या पीछे की ओर लटककर काम न करें. हर-आधे पौने घंटे में थोड़ी देर के लिए उठें और टहलकर आएं. बीच-बीच में दोनों हाथों को ऊपर उठाकर एक्सरसाइज करें, जिससे शरीर की हड्डियां अकड़ न पाएं. रात में सोते हुए भी करवट बदलना न भूलें.

हर्बल टी से होता है फायदा

कमर दर्द को दूर करने में हर्बल टी (Herbal Tea) का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है. ऐसी हर्बल चाय ग्रीन टी और अदरक को मिलाकर बनाई जाती है. इससे दर्द में काफी राहत मिलती है. इसका सेवन करने के लिए आप ग्रीन टी में अदरक के छोटे-छोटे टुकड़े मिलाकर पका लें. इसके बाद उस चाय का सेवन करें. उस चाय को पीने से आपको कमर दर्द (Back Pain Remedies) में आराम मिलेगा.

विटामिन बी12 की कमी को करें पूरा

शरीर को ताकत देने के लिए बॉडी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी12 (Vitamin B12) होना बहुत जरूरी है. इसके लिए नियमित रूप से केले, दूध, दही, अंडे, पनीर, स्ट्रॉबेरीज, टूना फिश और विटामिन बी12 युक्त चीजों का सेवन शुरू कर दें. इन चीजों को खाने से आपके शरीर को ताकत मिलेगी, जिससे कमर समेत बाकी जगहों का दर्द (Back Pain Remedies) हमेशा के लिए दूर हो जाएगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर