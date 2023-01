How To Get Instant Glow: चेहरे की रौनक को बढ़ा देते हैं चुकंदर के छिलकें, ऐसे यूज करके पाएं आलिया भट्ट जैसा गुलाबी चेहरा

Beetroot Peels Benefits And Uses: चुकंदर एक बहुत ही हेल्दी सुपरफूड है जोकि मैंग्नीज, पौटेशियम, फाइबर, फोलेट, आयरन, एंटी-ऑक्सीडेंट्स, एंटी-इंफ्लेमेटरी और विटामिन सी जैसे गुणों से भरपूर होता है इसलिए ये आपकी सेहत के साथ-साथ स्किन के लिए भी बेहतरीन होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुकंदर के छिलके भी आपकी स्किन को ढेरों लाभ प्रदान करते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए चुकुंदर के छिलकों के फायदे और इस्तेमाल करने के तरीके लेकर आए हैं. इससे आपकी स्किन की सारी समस्याओं दूर होती है इसके साथ ही इससे आपकी रंगत में सुधार होता है जिससे आपको ग्लोइंग स्किन प्राप्त होती है, तो चलिए जानते हैं (Beetroot Peels Benefits And Uses) चुकुंदर के छिलकों के फायदे और इस्तेमाल के तरीके...

चुकुंदर के छिलकों के फायदे और इस्तेमाल (Beetroot Peels Benefits And Uses)

फेेस पैक

इसके लिए आप चुकुंदर के छिलकों को साफ करके थोड़ी देर पानी में भिगोकर रख दें. फिर जब पानी का रंग बदल जाए तो आप इस पानी को छान लें. इसके बाद आप इसमें नींबू का रस निचौड़ कर मिला लें. फिर आप तैयार मिक्चर फेस पर लगाकर मसाज करें. इसके बाद आप इसको करीब आधा घंटा लगाकर धो लें. इससे चेहरे से डेड स्किन हटने लगती है जिससे आपको चमकदार त्वचा प्राप्त होती है.

लिप स्क्रब

लिप स्क्रब को बनाने के लिए आप चुकुंदर के छिलकों को अच्छी तरह से घिस लें. फिर आप इसमें चीनी डालकर मिला लें. इसके बाद आप इसको होठों पर लगाकर अच्छे से मलें. इस लिप स्क्रब (Lip Scrub) को लगाकर होठों पर जमी डेड स्किन सेल्स हट जाती है. जिससे आपके लिप्स नेचुरली पिंक दिखने लगते हैं.

स्किन टोनर

इसके लिए बनाने के लिए आप चुकुंदर के छिलकों को रातभर पानी में भिगोकर रख दें. फिर आप अगली सुबह इस पानी को छानकर एक स्प्रे बोतल में भर लें. इसके बाद आप इसको फेस पर टोनर की तरह उपयोग करें. इससे आपके चेहरे पर ताजगी बनी रहती है.