Hair Care Tips: गर्मियों में स्कैल्प पर ज्यादा पसीना आने से हैं परेशान? तो अपनाएं ये घरेलू उपाय

Causes Of Sweating On Scalp: गर्मियों का सीजन बढने के साथ बाल और स्किन में होने वाली समस्या भी आम हो जाती है और ऐसी ही एक समस्या है स्कैल्प में ज्यादा पसीना आना. स्कैल्प में ज्यादा पसीना आने के कारण स्कैल्प में खुजली होना, रेडनेस और इंफेक्शन आदि की समस्या हो सकती है. स्कैल्प में पसीा के के पीछे का कारण ब्लॉकेज हो सकता है. ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां आपको बताएंगे कि आप ज्यादा पसीना आने की समस्या होने पर क्या कर सकते हैं? चलिए जानते हैं.

स्कैल्प पर ज्यादा पसीना आने पर अपनाएं ये घरेलू उपाय-

बालों की ट्रिमिंग करवाएं-

गर्मी के दिनों में छोटे बाल होने से इंफेक्शन का खतरा भी कम होता है. बाल छोटे होंगे तो बालों में ज्यादा हीट ट्रैप नही होगी और आप स्कैलप को आसानी से ठंडा रख सकेंगे. इसलिए आप अपने बालों को 2 महीनों में एक बार जरूर ट्रिम करवाएं. बता दें बालों को ट्रिम करवाने से बाल हेल्दी भी रहते हैं और स्कैल्प में ज्यादा पसीना भी नहीं आयेगा.

स्कैल्प पर हीटिंग मशीन यूज न करें-

आपको स्कैल्प पर हीटिंग मशीन जैसे ड्रायर,स्ट्रेटनर,कर्लर आदि का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए. हीटिंग मशीन के ज्यादा इस्तेमाल से स्कैल्प में पसीना आ सकता है और इंफेक्शन की समस्या बढ़ सकती है. इसलिए आपको फ्लैट आयरन और ब्लोड्रायर का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए. इससे स्कैल्प में पसीना आने की समस्या से छुटकारा मिलेगा.

सही तरीके से हेयर वॉश करें-

हेयर वॉश करने का तरीका बदलने से भी आप स्कैल्प पर पसीने की समस्या से बच सकते हैं. अगर आप ठीक ढंग से हेयरवॉश नहीं करते हैं तो आपका स्कैल्प गंदा होगा. शैम्पू करने से एक्सट्रा स्वैट या ऑयल स्कैल्प से क्लीन हो जाता है और आपका स्कैल्प क्लीन रहता है इसलिए आपको स्कैल्प में पसीने की समस्या से बचना है तो स्कैल्प को क्लीन जरूर करें.लेकिन इस बात का ध्यान दें कि हफ्ते में 3 बार से ज्यादा शैम्पू न करें.

