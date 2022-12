Health Tips: एक दिन में इतने कप कॉफी पीना है सही, अधिक मात्रा में सेवन से हो सकते हैं ये नुकसान

What Is The Perfect Amount of Coffee: किसी भी चीज का ज्यादा सेवन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है. कॉफी भी इसका अपवाद होता है.यूं तो कॉफी के दिवाने इसके बिना दिन नहीं गुजार पाते लेकिन बाकी लोग भी विशेष तौर पर सर्दियों में इसे पीना पसंद करते हैं. खाने की हर चीज की तरह कॉफी के सेवन के फायदे भी है और जरुरत से ज्यादा पीने के नुकसान भी है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि एक दिन में कितनी कॉफी पी जाए जिससे शरीर को नुकसान न हो.

सबसे पहले समझने की बात यह है कि कॉफी पीने की कोई तय मात्रा नहीं है लेकिन सलाह दी जाती है कि दिन एक या दो कप कॉफी पी जा सकती है. लेकिन इससे ज्यादा मात्रा में कॉफी नहीं लेनी चाहिए.

अब जानते हैं कि ज्यादा कॉफी पीने से सेहत को क्या नुकसान पहुंच सकता है:-

-अधिक कॉफी पीने से नींद न आने की समस्या आपको परेशान सकती है. कॉफी में अधिक मात्रा में कैफीन होता है जो कि दिमाग को उत्तेजित करने का काम करती है, इससे अनिंद्रा की परेशानी पैदा हो सकती है.

-कॉफी पीने से गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है, जो कोलन की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है. इसलिए अधिक मात्रा में कॉफी का सेवन करने से पेट खराब हो सकता है.

-कॉफी में कैफीन की काफी मात्रा होती है. अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकता है, हड्डियां पतली और कमजोर होने लगती हैं. इसके अलावा, ऑस्टियोपेरोसिस होने का खतरा भी बढ़ जाता है.

