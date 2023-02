Girlfriend-Boyfriend Relationship: आपका लवर आपसे सच में प्यार करता है या नहीं, इन संकेतों से जानें, सामने आ जाएगी सच्चाई

Is your partner loving you or just pretending: अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपके लिए इस बात का पता लगाना बहुत आवश्यक है कि आपका लवर आपसे प्यार करता है या बस रिलेशनशिप में आपके साथ टाइम पास कर रहा है क्योंकि कोई अगर आपसे प्यार करता है तो आपके साथ समय बिताने के बहाने खोजता है. आपके साथ फ्यूचर को लेकर प्लानिंग करता है और अपनी सभी परेशानियों को आपके साथ शेयर करता है.

ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ ऐसे संकेत लेकर आए हैं जिनको समझकर आप जान सकते हैं कि आपका बॉयफ्रेंड आपसे सच में प्यार करता है या आपके साथ सिर्फ प्यार करने का दिखावा कर रहा है, तो चलिए जानते हैं आपका पार्टनर आपसे प्यार (Is your partner loving you or just pretending) कर रहा है या सिर्फ दिखावा..... इंपॉर्टेन्स देना

अगर आपका लवर आपसे सच में प्यार (True Love) करता है तो वो आपको हमेशा इंपॉर्टेन्स देगा. अपनी लाइफ के दूसरे लोगों से ज्यादा आपको तब्बजू देगा. लेकिन अगर आपका लवर आपको केवल काम के समय ही याद करता है या तब्बजू देता है तो इसका इसका मतलब साफ है कि वो आपसे प्यार नहीं करता है सिर्फ आपसे प्यार करने का दिखावा कर रहा है. कहीं घूमने की प्लानिंग करना

अगर आपका बॉयफ्रेंड आपसे लव करता है तो वो आपके साथ कहीं कहीं धूमने की प्लानिंग जरूर करेगा. आपके साथ समय बितानेे के बहाने ढूंढेगा. अगर आपका बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं कर रहा है तो समझ लें वो आपसे प्यार करने का दिखावा मात्र कर रहे हैं. साथ में फ्यूचर देखना

अगर आपका बॉयफ्रेंड आपसे प्यार करता है तो वो आपके साथ फ्यूचर से जुड़ी प्लानिंग करेगा. आपके साथ अपनी आगे की लाइफ को लेकर एक्साइटिड रहेगा. लेकिन अगर आपका बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं कर रहा है तो समझ लें वो आपसे प्यार करने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं. आपसे हर बात पर झूठ बोलना

अगर आपका बॉयफ्रेंड आपसे हर बात को लेकर झूठ बोलता है या बहाने बनाता है तो समझ लें आपका बॉयफ्रेंड भरोसा करने लायक नहीं है. ऐसे बॉयफ्रेंड से आपको सचेत रहने की आवश्यकता होती है. साथ ही समझ लें कि वो आपसे प्यार करने का दिखावा मात्र कर रहे हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)