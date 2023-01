Ghee Benefits: देशी घी से आएगा त्वचा में निखार, बस पता होना चाहिए इस्तेमाल का सही तरीका; ये चिंता भी होगी दूर

How to apply ghee on face: मौसम कड़ाके की ठंड का हो या कैसा भी खाना खाने के दौरान बस एक चम्मच शुद्ध देशी घी (Ghee) आपकी थाली में रखी रोटियों की रंगत बदलने के साथ उनका टेस्ट भी बढ़ा देता है. इसी तरह से दाल और रसेदार भाजी यानी गीली सब्जी में भी अलग से डाला गया घी उसके स्वाद को लाजवाब कर देता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी सेहत और स्वाद की गारंटी लेने वाला यही घी आपकी त्वचा और बालों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है.

Benefits Of Applying Ghee On Face - देशी घी के ये फायदे लोग कम जानते हैं.

घी (Ghee) में मौजूद पोषक तत्व आपकी त्वचा (Skin) को मुलायम बनाने के साथ-साथ उसकी अशुद्धियों को भी दूर करते हैं. इसलिए घी को चेहरे पर भी लगाया जाता है. फेस में घी (Ghee On Face) लगाने से आपकी दाग-धब्बे, पिंपल्स (Pimples) और डार्क सर्कल्स की समस्या में आराम आता है. दरअसल असली देशी घी विटामिन A, D, E और K से भरपूर होता है. जिसमें पॉपुलर ओमेगा-3 फैटी एसिड्स की भी जबरदस्त मात्रा पाई जाती है. यूं तो लोग अपने बालों पर भी घी लगाते हैं लेकिन कई लोगों को चेहरे पर घी लगाने का सही तरीका नहीं पता होता है. ऐसे में आइए आपको बताते हैं स्किन में घी के इस्तेमाल का सही तरीका.

चेहरे पर घी कैसे लगाया जा सकता है?

बिना कुछ सोच विचार और साइड इफेक्ट की चिंता किए बगैर आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए अपनी हथेली में थोड़ा सा घी लें और चेहरे पर अच्छे से रगड़कर लगा लें. इससे स्किन निखरने लगेगी. रात के समय सोने से पहले आंखों के नीचे घी लगाने से डार्क सर्कल्स की दिक्कत दूर होती है. पिंपल्स पर भी उंगलियों में लेकर घी लगाया जा सकता है.

घी के फेस पैक-

घी को बेसन, केसर और हल्दी के साथ मिलाकर भी यूज किया जा सकता है. अपने फेस की झुर्रियां पर काबू पाने के लिए घी में केसर मिलाकर चेहरे पर लगाएं. एक से डेढ़ चम्मच घी लें और इसमें 3-4 केसर के छल्ले मिला लें. इसे कुछ देर साइड रखे रहने दें और फिर चेहरे पर 30 मिनट तक के लिए लगाएं और उसके बाद मुंह धोने के बाद सूती और मुलायम कपड़े से चेहरा पोछ लें.

चेहरे की झाइयों के लिए 2 चम्मच घी में एक चम्मच बेसन, एक चुटकी हल्दी और 4 बूंद नींबू के रस की मिला लें. इस फेस पैक (Face Pack) को 15 मिनट चेहरे पर लगाए रखने के बाद धोएं.

वहीं टैनिंग और दाग धब्बे दूर करने के लिए घी और हल्दी के फेस पैक को लगाया जा सकता है. इसके लिए पहले आप एक कटोरी में दो से चार छोटे चम्मच घी में आधा चम्मच हल्दी मिला दें और इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर चेहरे पर 15 मिनट लगाए रखें और फिर धो लें. यकीनन आपका चेहरा चमक जाएगा.

घी लगाने के फायदे

घी आपकी त्वचा पर चमत्कारी असर करता है. ऐसे में हर उम्र के लोगों को निखरी-दमकती त्वचा (Glowing Skin) पाने के लिए घी लगाना चाहिए. अपने भीतर कई विटामिनों को समेटने वाला घी,एंटी-एजिंग गुणों के चलते झुर्रियों को कम करने में असरदार है. घी से त्वचा पर कसावट आती है. रूखी-सूखी त्वचा को नमी देने में तो इससे बेहतर कोई दवा नहीं है. वहीं अगर आपको फेस पर खुजली हो तो भी आप वहां थोड़ा सा शुद्ध देशी घी लगा सकते हैं. घी को होठों पर लगाया जाए तो उनके कटे-फटे होने की दिक्कत दूर होती है. वहीं आंखों के नीचे पड़े काले घेरों (Dark Circles) को दूर करने के लिए रात के समय रोजाना घी लगाया जा सकता है. अपना शुद्ध देशी घी तो मुंहासे हटाने में भी बड़ा कारगर है.

