How To Get Instant Glow: शहद में मिलाकर लगाएं ये एक खट्टी चीज, Kareena Kapoor जैसी निखरेगी चेहरे की रंगत

How To Make vitamin c face mask: हर कोई लंबे समय तक खूबसूरत और जवां स्किन पाना चाहता है. ऐसे में स्किन केयर में त्वचा की क्वालिटी और टाइटनेस को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स को शामिल करने की आवश्यकता होती है. ऐसे में आज हम आपके लिए विटामिन सी पाउडर से बना फेस पैक लेकर आए हैं. विटामिन सी एक ऐसा पोषक तत्व है जोकि आपकी स्किन पर मौजूद डेड स्किन को हटाने में मदद करता है.

इसके साथ ही इससे आपके फेस पर बढ़ती उम्र के लक्षण को रोकने में मदद मिलती है जिससे आप रिंकल्स और फाइन लाइन्स को कम किया जा सकता है. लेकिन विटामिन सी को सीधे तौर पर लगाने से आपकी स्किन ड्राय हो सकती है इसलिए आप इसमें शहद मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make vitamin c face mask) विटामिन सी फेस मास्क कैसे बनाएं....

विटामिन सी फेस पैक बनाने की आवश्यक सामग्री-

विटामिन सी पाउडर फेस मास्क एक चौथाई चम्मच

शहद एक चम्मच

विटामिन सी फेस पैक कैसे बनाएं? (How To Make vitamin c face mask)

शहद फेस मास्क को बनाने के लिए आप एक बाउल लें.

फिर आप इसमें विटामिन सी पाउडर और शहद डालें.

इसके बाद आप इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

फिर आप इसको लगाने से पहले चेहरे को वॉश कर लें.

इसके बाद आप इस फेस मास्क को अपने पूरे चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह से लगा लें.

फिर आप इसको कम से कम 10-15 मिनट तक चेहरे पर लगाकर सुखाएं.

इसके बाद आप इसको हल्के गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धोकर साफ कर लें.