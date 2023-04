Knee Care: घर पर मौजूद इस 1 चीज से साफ हो जाएंगे काले पड़े घुटने, बस ऐसे आजमाकर देखें

How To Make Orange Peel Knee Scrub: संतरा एक रसीला और खट्टा फल है जोकि विटामिन सी की अच्छी मात्रा से भरपूर होता है. इसलिए संतरा आपकी सेहत और स्किन दोनों के लिए बेहतरीन माना जाता है. इसलिए आपको हर ब्यूटी प्रोडक्ट में संतरे आसानी से मिल जाता है. ऐसे में आज हम आपके लिए ऑरेंज पील Knee स्क्रब लेकर आए हैं. ऑरेंज पील Knee स्क्रब ऑयली स्किन के पोर्सिस में फंसी गंदगी को अच्छी तरह से साफ करने में मददगार होता है. संतरे का छिलके में विटामिन सी मौजूद होता है जोकि स्किन टैनिंग को हटाकर रंगत में सुधार करता है. इस स्क्रब की मदद से आपको घुटनों पर जमा गंदगी से छुटकारा मिल जाता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Orange Peel Knee Scrub) ऑरेंज पील Knee स्क्रब कैसे बनाएं......