Tamarind For Skin: चेहरे पर इस तरह से लगाएं खट्टी-मीठी इमली, Kiara Advani जैसी क्लेयर और ग्लोइंग हो जाएगी स्किन

How To Make Tamarind Face Pack: इमली एक ऐसा फूड आइटम है जोकि स्वाद में खट्टा-मीठा होता है. इसलिए इसका नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है. इमली को आमतौर पर खाने में स्वाद आर खट्टापन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इमली कई ऐसे गुणों जैसे फॉस्‍फोरस, अमीनो एसिड और मैग्‍नेशियम से भरपूर होती है जो न सिर्फ आपकी सेहत बल्कि स्किन के लिए फायदेमंद साबित होती है.

ऐसे में आज हम आपके लिए इमली फेस पैक लेकर आए हैं. इमली में हाईऐल्युरोनिक एसिड मौजूद होता है जोकि आपकी स्किन को डीप नरिश बनाएं रखता है. इतना ही नहीं इसमें एंटी इनफ्लामेंटरी गुण भी पाए जाते हैं जोकि आपकी स्किन पर मौजूद दाग-धब्बों को भी हटाने में मददगार साबित होती है. इससे आपकी स्किन क्लेयर और ग्लोइंग नजर आने लगती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Tamarind Face Pack) इमली फेस पैक बनाने की विधि......

इमली फेस पैक बनाने की आवश्यक सामग्री-

इमली का गूदा

चुटकी भर हल्‍दी

दूध थोड़ा सा

इमली फेस पैक कैसे बनाएं? (How To Make Tamarind Face Pack)

इमली फेस पैक को बनाने के लिए आप सबसे पहले इमली को लेकर अच्छे से धूप में सुखा लें.

फिर आप इससे बीजों को निकालकर अलग कर दें और गूदे को एक बाउल में निकाल लें.

इसके बाद आप इस गूदे में थोड़ा सा दूध और चुटकी भर हल्‍दी डालें.

फिर आप इसका स्मूद पेस्ट बनाने के लिए मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लें.

अब आपका इमली फेस पैक बनकर तैयार हो चुका है.

इमली फेस पैक कैसे प्रयोग करें? (How To Use Tamarind Face Pack)

इमली फेस पैक को लगाने के लिए आप सबसे पहले चेहरे को धोकर पोछ लें.

फिर आप तैयार इमली फेस पैक को अपने पूरे चेहरे पर अच्छी तरह से लगा लें.

इसके बाद आप इसको करीब 15 से 20 मिनट तक लगाकर सूखाएं.

फिर आप दूध से चेहरे की करीब 1 मिनट तक मसाज करें.

इसके बाद आप इसको साधारण पानी से धोकर साफ कर लें.

फिर आप चेहरे को अच्छे से पोंछकर कोकोनट ऑयल से मसाज करें.

इस फेस पैक के नियमित उपयोग से आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट दिखने लगेंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं