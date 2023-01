How To Get Fair Skin: टमाटर का चेहरे पर करेंगे ऐसे इस्तेमाल तो पाएंगे Kriti Kharbanda जैसी गोरी त्वचा

Ways To Use Tomato On Skin: टमाटर एक रसीली सब्जी है जिसको लोग आपतौर पर सब्जी में मसाले, जूस या सलाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. लेकिन टमाटर विटामिन सी और विटामिन ई जैसे गुणों की अच्छी मात्रा से भरपूर होता है जिससे आपकी स्किन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है. इसके अलावा टमाटर में लाइकोपीन नामक तत्व भी मौजूद होता है जोकि आपकी सारी स्किन समस्याओं को दूर भगाने में मददगार साबित होता है.

ऐसे में आज हम आपके लिए त्वचा पर टमाटर लगाने के तरीके लेकर आए हैं. इससे आपको टैनिंग और डेड स्किन को निकालने में मदद मिलती है जिससे आपकी रंगत में सुधार और चमकदार त्वचा प्राप्त होती है, तो चलिए (Ways To Use Tomato On Skin) त्वचा पर टमाटर कैसे अप्लाई करें....

त्वचा पर टमाटर लगाने के तरीके (Ways To Use Tomato On Skin)

टमाटर से चेहरा साफ करें

इसके लिए आप आधे टमाटर को लेकर काट लें. फिर आप इसको फेस पर हल्के हाथों से मलें. इसके अलावा अगर आप चाहें तो टमाटर का रस (Tomato Juice) निकालकर भी चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपकी स्किन की डीप सफाई होती है इसके साथ ही इससे एक्स्ट्रा ऑयल को भी हटाने में मदद मिलती है. टमाटर से आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लों पाने में भी मदद मिलती है.

टैनिंग को दूर करे

इसके लिए आप एक बाउल में एक टमाटर का रस निकाल लें. फिर आप इसमें 2 चुटकी हल्दी और आधा चम्मच चंदन पाउडर डालकर मिला लें. इसके बाद आप इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर अच्छी तरह से सुखाकर धो लें. इससे आपके फेस पर जल्द ही इसर दिखने लगता है. इस फेस पैक (Face Pack) को आप सप्ताह में एक बार जरूर लगाएं.

डेड स्किन को हटाए

टमाटर का स्क्रब (Tomato Scrub) को बनाने के लिए आप एक बाउल में टमाटर का रस और चीनी डालकर मिला लें. फिर आप इस स्क्रब को अपनी उंगलियों में लेकर चेहरे पर लगाएं. इसके बाद आप हल्के हाथों से चेहरे की मसाज करें. फिर आप इसको चेहरे पर करीब 2 से 3 मिनट तक लगाएं और पानी से चेहरा धो लें. इससे आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती है जिससे आपकी डेड स्किन आसानी से निकल जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं