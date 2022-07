Kids Care: बच्चों के कान में तेल डालते समय ना करें ये गलतियां, सुनने में हो सकती है दिक्कत

Is It Safe To Put Oil In Babies Ear: क्या हमें बच्चों के कान में जमी गंदगी को बाहर निकालने के लिए उसमें तेल डालना चाहिए या नहीं. अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज हम आपको इस सवाल का जवाब बताते हैं.