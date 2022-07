Joint Pain: जोड़ों के दर्द ने कर दिया है जीना मुश्किल, इन 5 ट्रिक्स के जरिए मिलेगा आराम

How To Get Rid of Joint Pain: बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों में दर्द होना एक आम बात है, लेकिन कई बार मिडिल एज के लोगों को भी इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इससे काफी तकलीफ होती है और ऐसे हालात में डेली लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटीज भी मुश्किल हो जाती है. ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में चेंजेज लाएं जिससे और फूड हैबिट्स में जरूरी बदलाव करें जिससे हमारी बॉडी पर पॉजिटिव असर पड़े. आइए नजर डालते हैं उन टिप्स पर जिनके जरिए ज्वाइंट पेन से निजात पाई जा सकती है.

इन चीजों को खाने दूर होगा जोड़ों का दर्द

1. लहसुन (Garlic)

लहसुन का इस्तेमाल आमतौर पर मसाले के रूप में किया जाता है, इसकी मदद से खाने का टेस्ट बढ़ जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी मदद से जोड़ों के दर्द को भी दूर किया जा सकता है. इसके लिए 10 ग्राम पानी में लहसुन की कुलियां मिलाकर पी लें. नियमित रूप से ऐसा करने पर आराम मिलना शुरू हो जाएगा.



2. पपीता (Papaya)

पपीता एक ऐसा फल है जिसे भारत में काफी पसंद किया जाता है, ये विटामिन सी का रिच सोईस है इससे न सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बेहतर होती है बल्कि ज्वाइंट पेन (Joint Pain) भी दूर हो जाता है.



3. बथुआ के पत्ते (White Goosefoot)

बथुआ के पत्ते का इस्तेमाल आम तौर पर सब्जी की तरह किया जाता है, लेकिन अगर आप इसके रस को निकालकर आधा कप सुबह और शाम को खाली पेट पिएंगे तो पुराना से पुराना जोड़ों का दर्द दूर हो जाएगा.



4. अखरोट (Walnut)

अगर जोड़ों का दर्द आपको लगातार परेशान कर रहा है तो इसके लिए एक छोटी कटोरी में अखरोट के टुकड़ों को भिगोकर खाली पेट खाएं, अगर करीब एक से दो महीने तक इस तरीके को अपनाएंगे तो ज्वाइंट पेन दूर हो जाएगा.



(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

