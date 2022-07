Medical Test before Marriage: शादी से पहले हर हाल में करा लें ये 10 मेडिकल टेस्ट, वरना बाद में पछताना पड़ेगा

Medical Test for Girls before Marriage: शादी के लिए कुंडली मिलाने के अलावा पढ़ाई-लिखाई, नौकरी, घर-परिवार और धन-दौलत को अच्छे से जांचा परखा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि शादी से पहले मेडिकल चेकअप (Medical Check Up) कराना भी बहुत जरूरी होता है. अगर वैवाहिक जीवन खुशमय (Happy Married Life) बनाना है तो शादी से पहले हर किसी को कुछ टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए. शादी से पहले मेडिकल चेकअप कराने से अनुवांशि‍क बीमारियों (Genetic Diseases) का पता लगाया जा सकता है और समय रहते इनका इलाज किया जा सकता है. तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन से टेस्ट हैं जो शादी से पहले हर किसी को करा लेना चाहिए.

1. कम्पलीट ब्लड काउंट (CBC Test): किसी व्यक्ति की मेडिकल स्थिति जानने के लिए कम्पलीट ब्लड काउंट टेस्ट (CBC Test) किया जाता है. इस टेस्ट के जरिए एनीमिया, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर या ल्यूकेमिया जैसी विभिन्न बीमारियों का पता लगाया जा सकता है.

2. ब्लड ग्रुप टेस्ट (Blood Group Test): ब्लड टाइप और ब्लड ग्रुप का पता लगाने के लिए ब्लड ग्रुप टेस्ट (Blood Group Test) किया जाता है. यह टेस्ट इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ रक्त समूह एक-दूसरे के अनुकूल नहीं होते हैं और गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं पैदा कर सकते हैं.

3. फर्टिलिटी टेस्ट (Fertility Test): शादी के बाद अधिकांश कपल बच्चे पैदा करना चाहते हैं, इसलिए पहले से यह जान लेना अच्छा है कि क्या आपका शरीर फर्टाइल है और प्रजनन के लिए उपयुक्त है. इसलिए, शादी से पहले फर्टिलिटी टेस्ट करा लेना अच्छा है और कोई समस्या है तो पहले ही उसका इलाज भी किया जा सकता है.

4. जेनेटिक मेडिकल हिस्ट्री (Genetic Medical History): डायबिटीज या दिल की बीमारियां आजकल आम हो गई हैं. इसलिए शादी से पहले कपल को एक दूसरे की फैमिली मेडिकल हिस्ट्री जानना अच्छा है, क्योंकि यह आगे होने बच्चे और कपल भविष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है.

5. एचआईवी और एसटीडी टेस्ट (HIV and STD Test): एचआईवी और अन्य यौन संचारित रोग (STD) आसानी से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं. इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका साथी उनमें से किसी से भी संक्रमित नहीं है.

6. थैलेसीमिया टेस्ट (Thalassemia Test): थैलेसीमिया आपके भविष्य के बच्चों में जन्म दोष पैदा कर सकता है. इसलिए, आपको शादी करने से पहले थैलेसीमिया टेस्ट करवाना चाहिए.

7. मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति (Mental Health Status): सुखी वैवाहिक जीवन के लिए दोनों पार्टनर्स का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना काफी महत्वपूर्ण है. कुछ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां भविष्य में होने वाले बच्चों को भी हो सकती हैं. इसलिए, उनके बारे में पहले से जानना बहुत जरूरी है.

8. पुरानी बीमारी परीक्षण (Chronic Disease Test): कोई भी मौजूदा पुरानी बीमारी गर्भावस्था के दौरान समस्या पैदा कर सकती है. शादी करने वाले कपल्स को अपनी हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की स्थिति के बारे में पहले से पता होना चाहिए. इसलिए, ये टेस्ट करानी जरूरी है.

9. जीनोटाइप टेस्ट (Genotype Tests): माता-पिता के जीन बच्चों में ट्रांसफर होते हैं और शादी से पहले कपल को जीनोटाइप टेस्ट जरूर कराना चाहिए, ताकि किसी समस्या का पता लगाया जा सके. ये टेस्ट कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं.

10. पेल्विक अल्ट्रासाउंड टेस्ट (Pelvic Ultrasound Test): पेल्विस हिस्से के अंदर के अंगों की तस्वीरें लेने के लिए पेल्विक अल्ट्रासाउंड टेस्ट किया जाता है. ऑर्गन की फोटो बनाने के लिए साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है. यह टेस्ट गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब आदि की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है.

(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दावे या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता. ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर