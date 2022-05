Melon Side Effects: ज्यादा न खाएं खरबूज, वरना इन बीमारियों का हो सकते हैं शिकार

What are Side Effects of Melon: खरबूज एक मौसमी फल है. गर्मियों के मौसम में लोग बड़े चाव से इसका सेवन करते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज का ज्यादा प्रयोग शरीर के लिए हानिकारक है. यदि आप खरबूज का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है. अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि जिस खरबूज को हम बेहद स्वाद के साथ खूब खाते हैं, वह हमारे स्वास्थ्य के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है. सुनकर आप चौंक रहे होंगे लेकिन यह बात सही है. आपको खरबूज के अत्यधिक सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में बता रहे हैं.

खाली पेट ना करें खरबूज का सेवन

खरबूज का खाली पेट सेवन करने से लूज मोशन और उल्टी की परेशानी हो सकती है. यदि आपकी बॉडी सेंसिटिव है, तो खाली पेट बिल्कुल भी खरबूज ना खाएं. खरबूजे का सेवन दोपहर या शाम को ही करना चाहिए.

बन सकता है जुकाम का कारण

खरबूज का ज्यादा सेवन करने से सर्दी और जुकाम हो सकता है. ऐसे में खरबूज का सेवन कम मात्रा में ही करना चाहिए. इसके अलावा खरबूज में पाए जाने वाले बीज भी कभी-कभी खाए जाते हैं. यह बीज भी सेहत के लिए हानिकारक हैं. खरबूज के बीज को सुखाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं.

खरबूज खाने के बाद पानी न पीएं

खरबूज गर्मियों में खाया जाने वाला फल है. लेकिन इसका सेवन बेहद सावधानी के साथ करना चाहिए. खरबूज खाने के बाद आपको कुछ देर तक पानी नहीं पीना चाहिए. अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको हैजा की समस्या हो सकती है. इसलिए जब भी खरबूज खाएं इस बात का जरूर ध्यान रखें.

सूजन का बन सकता है कारण

खरबूज का ज्यादा प्रयोग शरीर के लिए हानिकारक है. यदि आप सुबह, दोपहर और शाम तीनों वक्त खरबूज का सेवन कर रहे हैं तो इससे आपके शरीर में सूजन आ सकती है. इसके अलावा आपका वजन भी बढ़ सकता है ऐसे में खरबूजे को एक सीमा में ही खाना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

