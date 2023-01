Men's Hair Care Tips: हेयर केयर में पुरुष करते हैं ये बड़ी गलती, बाल झड़ते-झड़ते गंजेपन के हो जाते हैं शिकार

Mistakes That Cause Hair Fall In Men: बालों का झड़ना आजकल आम बात है ऐसा आज के समय की लाफस्टाइल, खान-पान और प्रदूषण के चलते होता है. महिलाएं तो अपनी स्किन से लेकर बालों तक की देखभाल अच्छी तरह से करती हैं. वहीं पुरुष अपने बालों की देख रेख को अनदेखा कर देते हैं जिसकी वजह से बालों का तेजी से झड़ना शुरू हो जाता है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पुरुष के लिए बालों की देखभाल की कुछ गलतियां बताने जा रहे हैं जिनके कारण आपके बाल झड़ने की गति तेज हो जाती है जिससे धीरे-धीरे गंजेपन के शिकार हो जाते हैं, तो (Mistakes That Cause Hair Fall In Men) चलिए जानते हैंं...

पुरुषों में बाल झड़ने का कारण बनने वाली गलतियां (Mistakes That Cause Hair Fall In Men)

रोज हेयर वॉश करना

अगर आप रोजाना बालों को शैंपू या साबुन से धोते हैं तो इससे बालों का नेचुरल तेल खत्म होने लगता है। जिससे आपके बाल टूटकर झड़ने लगते हैं। इसके साथ ही आपको डेंड्रफ की समस्या भी होने लगती है। इसलिए आप बालों को 2 से 3 दिनों के अंतराल पर ही धोएं।

स्कैल्प को साफ न करना

लड़के आमतौर पर बालों को साबुन से ही वॉश कर लें। लेकिन ये ही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप शैंपू से हेयर वॉश नहीं करते हैं तो इससे आपकी स्कैल्प की सफाई नहीं हो पाती है जिसकी वजह से स्कैल्प में डैंड्रफ और गंदगी (Dandruff) जमने लगती है जिसकी वजह से खुजली होने लगती है। जिससे आपकी स्कैल्प ऑयली या बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है जिससे आपके बाल ज्यादा झड़ने लगते हैं।

स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स

महिलाओं से ज्यादा पुरुष स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स उपयोग करते हैं जोकि कई सारी केमिल कल से भरपूर होते हैं जिससे स्कैल्प पर जमी गंदगी जम जाती है। इससे आपके बालों को नुकसान पहुंचा है। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें।