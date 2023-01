How To Get Instant Glow: बादाम में मिलाएं 2 बूंद ऑलिव ऑयल, सर्दियों में भी Kiara Advani जैसी खिली-खिली रहेगी स्किन

How To Make Olive Oil Scrub: कुछ ही दिनों में वैलेंटाइन वीक शुरू होने ही जा रहा है. ऐसे में आप सुंदर और आकर्षक दिखने के लिए अभी से ही स्किन की देखभाल में जुट गए होंगे. इसलिए आज हम आपके लिए ऑलिव ऑयल स्क्रब लेकर आए हैं. अगर आप प्री-स्किन केयर रूटीन में जैतून के तेल को अपनाते हैं तो इससे आपकी त्वचा में कसाव आता है जिससे एजिंग साइन्स को कम करने में मदद मिलती है. इतना ही नहीं ऑलिव ऑयल डेड स्किन को हटाकर त्वचा को डीप नरिश बनाए रखता है. वहीं बादाम भी स्किन पर एक नेचुरल मॉइश्चर की तरह काम करता है. इससे आपकी स्किन सोफ्ट और ग्लोइंग बनी रहती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Olive Oil Scrub) ऑलिव ऑयल स्क्रब बनाने की विधि.....

ऑलिव ऑयल स्क्रब बनाने की आवश्यक सामग्री-

बादाम का पाउडर दो बड़े चम्मच

आलिव ऑयल एक से दो चम्मच

ऑलिव ऑयल स्क्रब कैसे बनाएं? (How To Make Olive Oil Scrub)

ऑलिव ऑयल स्क्रब बनाने के लिए आप सबसे पहले बादाम लें.

फिर आप बादाम को मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें.

इसके बाद आप एक बाउल में ऑलिव ऑयल डालें.

इसके साथ ही आप इसमें बादाम का पाउडर डालें.

फिर आप इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

इसके बाद आप इसको चेहरे पर लगाने से पहले फेस वॉश कर लें.

फिर आप चेहरे को पौंछकर तैयार स्क्रब को अपने पूरे फेस और गर्दन पर अच्छे से लगाएं.

इसके बाद आप हल्के हाथों से अपने स्किन की मसाज करें.

फिर आप इसको करीब 10 मिनट तक लगाकर ऐसे ही छोड़ दें.

इसके बाद आप आखिर में साधारण पानी से फेस वॉश कर लें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

