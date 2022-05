Onion For Summer: भीषण गर्मी में क्यों खाना चाहिए कच्चा प्याज? जान लें इसके 5 चौंकाने वाले फायदे

Health Benefits Of Raw Onion: प्याज को कई तरीके से खाया जा सकता है, लेकिन आप अगर इसका सेवन डायरेक्ट करेंगे तो गर्मी के मौसम में हीथ स्ट्रोक से बचा जा सकता है.