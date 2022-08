Relationship Tips: आपको भी है किसी पर क्रश? तो इन तरीकों से बताएं अपने दिल की बात

How to Give Hints To Your Crush: प्यार एक बेहतरीन एहसास है. जी हां जब हमको किसी से प्यार होता है तो उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताना पसंद करते हैं. वहीं जब हम किसी को पसंद करते हैं तो इसके लिए क्रश शब्द का इस्तेमाल करते हैं. ज्यादातर लोगों को ऑफिस, कॉलेज जैसी जगह में किसी पर भी क्रश आ सकता है. वहीं कई लोग सीधे तौर पर क्रश को अपने दिल की बात बता देते हैं.वहीं कुछ अपने फ्रेंड्स के जरिए बताते हैं. वहीं लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी दिल की बात सीधे तौर पर बताने में हिचकिचाते हैं. ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि हम यहां आपको बताएंगे कि आप अपने क्रश को दिल की बात कैसे बताएं? चलिए जानते हैं.

अपने क्रश को इन तरीकों से बताएं दिल की बात-

लव इमोजी शेयर करें-

अगर आपकी अपने क्रश से व्हाट्सअप पर बात होती है तो आप उसे इमोजी के जरिए अपने दिल की बात बता सकते हैं. जी हां प्यार जाहिर करने में इमोजी आपकी मदद करत सकती है. अपने क्रश को बातचीत के दौरान हार्ट इमोजी सेंड कर सकते हैं.वहीं अगर आपकी अपने क्रश के साथ फ्रैंडली बात होती है तो किस इमोजी भेजकर फलर्ट कर सकते हैं. ये एक हिंटड हो सकता है कि आप उसे पसंद करते हैं.ऐसा करने से आपके क्रश को आपकी फीलिंग्स के बारे में पता चल जाएगा.

तारीफ करें-

अगर आपको ऑफिस में किसी पर क्रश है तो आप उसकी तारीफ फलर्टिंग वाले अंदाज में कर सकते हं. आप अपने क्रश की आंखों और लुक की तारीफ कर सकते हैं. तारीफ करने से आपका क्रश सोच सकता है कि यह आखिर ऐसा क्यों करता है. ऐसे में वह आपके दिल की बात समझ जाएगा.

एक साथ समय बिताने की कोशिश करें-

अगर ऑफिस में आपका क्रश आपके डिपार्टमेंट में से ही किसी पर है तो ऐसे में आप उसके साथ बैठने की कोशिश करें. उसके काम में हेल्प कर सकते हैं. उसके साथ लंच करें उसे कंपनी दे. इससे आपको एक साथ टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिलेगा.जब आप अपने क्रश के साथ समय बिताएगे तो उसे आपकी फीलिंग्स के बारे में पता चलने लगेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

