Skin Care Tips: गुलाब की पंखुड़ियों से दूर होती है डार्क सर्कल की समस्या, इस तरह से करें इस्तेमाल

How To Use Rose Petals For Dark Circles: आजकल स्ट्रेस की वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल की समस्या हो सकती है. इसके अलावा डार्क सर्कल की परेशानी कई अन्य कारणों जैसे गलत खानपान और शरीर पोषक तत्वों की कमी के कारण भी हो सकती है. डार्क सर्कल की समस्या को दूर करने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय अपनाते हैं. वहीं अगर आप भी डार्क सर्कल से परेशान हैं तो गुलाब की पंखुड़ियां आपकी मदद कर सकती हैं. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आप किस तरह से गुलाब की पंखुड़ियों से डार्क सर्कल की समस्या को दूर कर सकते हैं.

डार्क सर्कल के लिए इस्तेमाल करें गुलाब की पंखुड़ियां-

दूध और गुलाब की पंखुड़ियां-

डार्क सर्कल की परेशानी को दूर करने के लिए सबसे पहले 10 से 15 गुलाब की पंखुड़ियां लें. अब इसे अच्छे से पीस लें. इसके बाद इसमें दूध की कुछ बूंदें डालकर मिक्स कर लें. इस पेस्ट को आंखों के आसपास लगाकर रातभर के लिए छोड़ दें. इसके बाद सुबह नॉर्मल पानी से अपना चेहरा धो लें.इससे स्किन से एक्ने और दाग-धब्बों की परेशानी भी दूर हो सकती है.

गुलाब की पंखुड़िया और दही-

अगर आपकी स्किन ड्राई है तो डार्क सर्कल को दूर करने के लिए गुलाब की पखुंड़ियों के सथ दही मिक्स करके आंख के आस-पास लगाएं. इस पेस्ट को बनाने के लिए गुलाब की पंखुड़ियों को पीस लें. इसके बाद इसमें एक चम्मच दही मिक्स करके इसे अपने आंखों के आसपास लगाएं. करीब 20 मिनट के लिए इसे अपने चेहरे पर लगाएं.

नींबू के साथ गुलाब की पंखुड़ियां-

डार्क सर्कल से आपके चेहरे की खूबसूरती खराब हो सकती है. ऐसे में गुलाब की पंखुड़ियां आपकी मदद कर सकती हैं. इसके लिए आप नींबू और गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल करें इसके लिए सबसे पहले एक चम्मच नींबू का रस लें. इसके बाद इसमें गुलाब की पंखुड़ियों का रस मिक्स करें. अब इसे डार्क सर्कल पर लगाएं और 30 मिनट बाद चेहरा धो लें. ऐसा करने से डार्क सर्कल की समस्या से छुटकारा मिलेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

