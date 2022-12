Acid Attack First Aid: तेजाब से जल जाएं तो सबसे पहले क्या करें? जिससे शरीर को न हो ज्यादा नुकसान

First Aid For Acid Attack: हाल ही में दिल्ली (Delhi) के द्वारका (Dwarka) इलाके में एक नाबालिग बच्ची पर तेजाब हमले (Acid Attack) का मामला सामने आया है. हमले में बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई, उसका इलाज अस्पताल में जारी है. ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि अगर कोई तेजाब से जल जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तेजाब स्किन के अंदर टिश्यू तक नुकसान पहुंच जाता है, इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? आइए जानते हैं कि तेजाब से जलने पर पीड़ित को क्या फर्स्ट एड (First Aid) देना चाहिए.

तेजाब से जलने पर कैसे दें फर्स्ट एड?

तेजाब यानी H2SO4 एक ऐसी चीज है जो किसी को भी बुरी तरह से झुलसा सकती है. तेजाब से जलने पर रंग-रूप पूरी तरह से खराब हो सकता है. ऐसे में अगर किसी के साथ तेजाब से जलने की दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पीड़ित शख्स को पानी की धार में बैठा दें. शरीर पर तेजाब जहां-जहां भी गिरा है, वहां लगातार पानी डालते रहें. ये करने से तेजाब से अंदरूनी टिश्यू को नुकसान नहीं होगा.

तेजाब शरीर को कैसे पहुंचाता है नुकसान?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, तेजाब ऐसा केमिकल है जो गिरने पर केवल शरीर की ऊपरी त्वचा को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है बल्कि अंदर तक जाकर टिश्यू को भी डैमेज करता है. अगर विक्टिम को इस नुकसान से बचाना चाहते हैं तो उसे तेजाब से जलने के तुरंत बाद पानी की धार के नीचे बैठा दें. जले हुए स्थान पर पानी डालना करीब 1 घंटे तक जारी रखें.

मौके पर पानी न हो तो क्या करें?

गौरतलब है कि अगर मौके पर पानी उपलब्ध नहीं है तो दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. तेजाब से जलने के बाद उस जगह पर दूध डालते रहें. ये फर्स्ट एड देने के बाद पीड़ित को अस्पताल में डॉक्टर के पास ले जाएं.

(Disclaimer: ये स्टोरी सामान्य मान्यताओं पर आधारित है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं