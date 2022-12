Dry skin home remedies: फटे हुए हाथों को मुलायम बनाने के लिए लगा लें ये होममेड ग्लिसरीन; चमक जाएगी स्किन

Hand Care Tips At Home: ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा हमारी स्किन को नुकसान पहुंचता है. इस सीजन में स्किन का ड्राई होना, बेजान होना आम बात होती है. खुरदुरी सी हथेलियों की वजह से लोग परेशान रहते हैं. सर्दी के मौसम में चेहरे की देखभाल तो करते हैं, लेकिन हाथ का ध्‍यान रखना भूल जाते हैं. आपको बता दें कि सर्दियों में भी स्किन का ध्‍यान बहुत ही आसानी से रखा जा सकता है. इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज्‍यादा करनी होगी, लेकिन इस टिप से आपके हाथ एकदम मुलायम हो जाएंगे. अगर आप मार्केट के क्रीम और तेल से अपने हाथों को मुलायम नहीं रख पा रहे हैं तो खुद ही घर पर इस ग्लिसरीन को बना लें और रोजाना इस्‍तेमाल करें.

घर पर ऐसे बना लें ग्लिसरीन

होममेड ग्लिसरीन क्रीम बनाने के लिए आपको 1 चम्मच ग्लिसरीन, दो चम्मच गुलाब जल, एक चम्मच नारियल तेल, एक चम्मच बादाम का तेल लगेगा.

ऐसे बनेगी ग्लिसरीन (How to make Glycerin at Home)

ग्लिसरीन बनाने के लिए एक चम्मच बादाम और नारियल का तेल लें और उसे मिलाकर गर्म करें. इस मिश्रण को तब तक गर्म करें, जब तक की यह अच्छी तरह मिल न जाए. फिर इसे दूसरे बॉउल में डाल दें और कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ दें. मिश्रण के ठंडा होने पर इसमें गुलाब जल और ग्लिसरीन मिला दें. इसके बाद इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिला दें, ताकि सब चीजें अच्छी तरह से मिल जाए.

त्वचा को करेगा मॉइश्चराइज

इस ग्लिसरीन (glycerin uses in hindi) से तैयार क्रीम को हाथों पर लगाने से त्‍वचा जल्‍द ही मॉइश्चराइज (moisturize) हो जाती है. अगर रोजाना इस क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथ बेहद मुलायम हो जाएंगे.

अगर आप इसका इस्‍तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन हानिकारक केमिकल से बच जाएगी. ग्लिसरीन क्रीम में नारियल का तेल होता है, जो त्‍वचा की एपिडर्मल लेयर को मोटा रखने में मदद करती है. जिससे केमिकल त्वचा तक नहीं पहुंचते हैं.

Disclaimer: इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.

