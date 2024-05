Israel-Hamas: 5 इजरायली महिला सैनिकों के साथ हमास की क्रूरता का वीडियो आया सामने, Video देख कांप जाएगी रूह

Israel Hamas Gaza War: इजराइल के होस्टेज एंड मिसिंग फैमिली फोरम ने 7 अक्टूबर से जुड़ा एक नया वीडियो जारी किया है. इसमें हमास लड़ाके इजराइल की 5 महिला सैनिकों को बंधक बनाते दिख रहे हैं. इजरायली बंधकों की तस्‍वीर सामने आने के बाद जंग के आसार और भीषण होने की आशंका बढ़ गई है. अमेरिका समेत दुनिया के तमाम अन्‍य देश युद्ध विराम की लगातार अपील कर रहे हैं.

बंधक महिलाओं का वीडियो

हमास द्वारा 7 अक्टूबर को किए गए नरसंहार के दौरान पांच इजरायली महिला सैनिकों के अपहरण का वीडियो फुटेज जारी किया गया है. वीडियो में खून से लथपथ घायल युवतियों को भारी हथियारों से लैस हमास के लड़ाकों के साथ देखा जा सकता है. ये युवतियां गाजा पट्टी सीमा क्षेत्र में सेना पर्यवेक्षक के रूप में ड्यूटी पर थीं. वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि वे डरी हुई हैं और उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे बंधे हुए हैं.

तीन मिनट से अधिक का वीडियो

तीन मिनट से भी ज्‍यादा के इस वीडियो में बंधक युवतियों के चेहरे पर खौफ देखा जा सकता है. साथ ही महिलाओं के साथ हमास के लड़ाकों द्वारा किए गए अपमानजनक व्‍यवहार का भी पता चलता है. वीडियो में आतंकवादियों द्वारा लिए गए बॉडीकैम फुटेज का संकलन है. वीडियो में हमास द्वारा बंधकों के साथ की गई बर्बरता का अंदाजा वीडियो देखकर लगाया जा सकता है.

The video of the female observers’ abduction, is a wake-up call to the civilized world. We must condemn those actions and we can not abandon the hostages held captive for 229 days.

— Bring Them Home Now (@bringhomenow) May 22, 2024