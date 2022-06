CEO Quits job to sit at beach for do nothing: गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके नाम और शोहरत कमाना हर किसी का सपना होता है. कुछ को फौरन मनचाही JOB मिल जाती है तो कुछ लोग बड़ी कंपनी में काम करने की आस लिए रिटायर हो जाते हैं लेकिन उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होता. ऐसे में आज आपके लिए लाए हैं ऐसी खबर जिसमें एक खरबों रुपये की कंपनी के बड़े अफसर (CEO) ने इस बात के लिए इस्तीफा दे दिया ताकि वो अपना मनपसंद काम कर सके जो वो लंबे समय से नहीं कर पाए थे.

काम ये की कुछ भी नहीं करना

ब्लूमबर्ग में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर लंदन से आई. जहां एक मशहूर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया. पूरे यूरोप में मशहूर ब्रिटेन (UK) बेस्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी जुपिटर फंड मैनेजमेंट (Jupiter Fund Management) में काम कर रहे और इंडस्ट्री में 27 साल का अनुभव रखने वाले CEO का नाम एंड्रयू फॉर्मिका (Andrew Formica) है. उन्होंने भारी भरकम पैकेज वाली नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी ताकि वो समंदर किनारे बैठकर कुछ भी न कर सकें.

सेट किया फ्यूचर प्लान

उनका कहना है कि वो अब सिर्फ समंदर के किनारे सुकून से बैठकर अपनी बाकी जिंदगी बिताना चाहते हैं. अपने बयान में 51 साल के फॉर्मिका ने ऐलान किया है कि वो आने वाली एक अक्टूबर की तारीख से कंपनी के CEO का पद छोड़ देंगे वहीं कंपनी के डायरेक्टर पद से भी रिजाइन दे देंगे. उनके इस ऐलान के बाद कंपनी ने मैथ्यू बीसली को नया सीईओ बनाने का फैसला किया है जो फिलहाल कंपनी में बतौर चीफ इनवेस्टमेंट ऑफिसर काम कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- Boris Johnson: 'अगर पुतिन औरत होते तो...' ब्रिटिश PM ने रूसी राष्‍ट्रपति के लिए कह दी बड़ी बात