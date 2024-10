America: अमेरिका के 'मिशन मुखबिर' से बढ़ी चीन-ईरान-उत्तर कोरिया की टेंशन, CIA फैलाएगा जासूसों का जाल!

America CIA: चीन, ईरान और उत्तर कोरिया से अमेरिका के रिश्ते हमेशा उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं. अमेरिका ने अब इन देशों की खुफिया योजनओं में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है. इसके लिए अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) ने बड़े लेवल पर तैयारी शुरू कर दी है. इस क्रम में सीआईए ने इन देशों में मुखबिरों के लिए भर्ती निकाली है. इस भर्ती प्रक्रिया में चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के उम्मीदवार सीआईए के ऑपरेटरों के जरिये हिस्सा ले सकते हैं.

अमेरिका ने चीन-ईरान-उत्तर कोरिया में भर्ती अभियान शुरू किया

रूस में सफलता मिलने के बाद अमेरिका ने अब चीन, ईरान और उत्तर कोरिया में भर्ती अभियान शुरू किया है. एजेंसी ने बुधवार (2 अक्टूबर) को मंदारिन, कोरियाई और फारसी में पोस्ट किए. इन पोस्ट में लोगों से कहा गया कि वे "सुरक्षित" तरीके से सीआईए के ऑपरेटरों से संपर्क करें. सीआईए उन 'असंतुष्ट' लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है, जो इन देशों की शासन प्रणाली से असंतोष महसूस कर रहे हैं. सीआईए ने इस भर्ती के लिए टेलीग्राम, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब पर पोस्ट शेयर किया है.

Today, #CIA posted instructions in multiple languages on how to securely contact CIA.

