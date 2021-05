Vaccination की रफ्तार बढ़ाने के लिए Offers का सहारा: America में टीका लगवाने पर मिल रही है Free Beer

वॉशिंगटन: अमेरिका (America) में लोगों को कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) लगवाने के लिए तरह-तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं. कंपनियों के साथ-साथ सरकारी स्तर पर भी लोगों को लुभाने के प्रयास जारी हैं. इसी क्रम में राजधानी वॉशिंगटन DC में वैक्सीन के लिए आने वालों को फ्री बियर प्रदान (Free Beer) की गई. खास बात यह है कि खुद मेयर (Mayor) ने इसकी घोषणा की और ज्यादा से ज्यादा लोगों से वैक्सीनेशन में भाग लेने की अपील की.

अमेरिका की जो बाइडेन (Joe Biden) सरकार जल्द से जल्द पूरी आबादी का टीकाकरण करना चाहती है. इसके लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें आकर्षक ऑफर भी शामिल हैं. गुरुवार को वॉशिंगटन DC की मेयर मुरील बोसर (Muriel Bowser) ने लोगों को फ्री बियर देने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि 21 वर्ष और उससे ऊपर के सभी व्यक्तियों को COVID वैक्सीन लगवाने पर बियर मुफ्त मिलेगी.

Come get vaccinated and grab a beer, on us, to enjoy what looks to be a beautiful Thursday!

We’ll see you from 4-8 pm at The Reach at @kencen. No appointment necessary. pic.twitter.com/YQBXs5FRa1

— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) May 4, 2021