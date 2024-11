बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश, हिंदुओं के पक्ष में रैली करने वाले इस्कॉन के चिन्मय दास को किया गिरफ्तार

Bangladesh Sadhu Arrest: बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की कहानी थमने का नाम नहीं ले रही है. हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बाद एक साधू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार किए गए साधू का नाम चिन्मय कृष्ण प्रभु बताया जा रहा है. चिन्मय को फर्जी राजद्रोह मामले में ढाका के हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया है. बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के नेता चिनम्य इस साल 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार गिरने के बाद से हिंदुओं पर होने वाले हमलों के खिलाफ हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे रहे हैं.

इससे पहले चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी और कई अन्य के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होने से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के कुछ वर्गों में आक्रोश फैल गया था. ब्रह्मचारी ने हिंदू समुदाय के अन्य लोगों के साथ मिलकर 25 अक्टूबर को चटगांव के न्यू मार्केट चौराहे पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहराया था. 30 अक्टूबर को पुलिस ने उन पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. खबरों के मुताबिक चटगांव मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त (जनसंपर्क) काजी मोहम्मद तारेक अजीज ने कहा कि इस मामले के सिलसिले में राजेश चौधरी और हृदय दास नामक दो लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

During the protest rally yesterday(13/09/2024) in #Chattragram, Sri Chinmay Krishna Das Prabhu of #ISKCON gave a historic speech.

In his speech, he said, “We are Hindu, we are the heir of Rishis, we are Aryaputra. We will fight till death. Hindus, be united. Be aware of the… pic.twitter.com/GthUnoaBEM

— Hindu Voice (@HinduVoice_in) September 14, 2024