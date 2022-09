बीबीसी ने शाही परिवार पर टेलीकास्ट के दौरान कर दी बड़ी गलती, लोगों ने कहा- ये ‘शब्द’ गलत था

UK News: ब्रिटेन (UK) की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (Queen Elizabeth II) का गुरुवार को निधन हो जाने के बाद शाही परिवार पर खबर प्रसारित करने के दौरान बीबीसी (BBC) ने अपने ‘ऑडियो सबटाइटल’ (Audio Subtitles) में एक बड़ी गलती कर दी, जिसके तहत एक प्रमुख शब्द का सही प्रसारण नहीं किया जा सका.

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) मूक-बधिरों के लिए एक स्वचालित ‘सबटाइटल’ प्रणाली का इस्तेमाल करता है और इस प्रणाली से स्क्रीन पर खबर प्रसारित किए जाने के दौरान अक्सर गलतियां हो जाती हैं.

गलत शब्द कर दिया प्रसारित

शुक्रवार को महाराज चार्ल्स तृतीय और उनकी पत्नी कैमिला के स्कॉटलैंड से लंदन पहुंचने पर बीबीसी ने उससे जुड़ी खबर दिखाने के दौरान स्क्रीन पर सबटाइटल के रूप में ‘रेजिना’ शब्द की जगह ‘वजाइना’ शब्द प्रसारित कर दिया. इस सबटाइटल का मकसद यह स्पष्ट करना था कि कैमिला महारानी रेजिना यानी शासन करने वाली महारानी नहीं होंगी, बल्कि नए महाराज की पत्नी के तौर पर क्वीन कंसोर्ट होंगी.

लोगों ने सोशल मीडिया पर दी प्रतिक्रिया

एक दर्शक ने टेलीविजन पर इस अटपटे शब्द को देखने के तुरंत बाद ट्विटर पर टिप्पणी की, ‘‘बीबीसी सबटाइटल ने कैमिला के बारे में बातचीत के दौरान ‘क्वीन रेजिना’ शब्द का गलत प्रसारण किया.’’ कई अन्य लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि सरकारी प्रसारणकर्ता को अपने ‘ऑडियो सबटाइटल’ को लेकर कहीं अधिक सावधान रहने की जरूरत है.

