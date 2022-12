Benjamin Netanyahu: PM मोदी का पक्का दोस्त बनेगा अरब देशों के 'कट्टर दुश्मन' राष्ट्र का प्रधानमंत्री, किया बड़ा ऐलान

Benjamin Netanyahu Prime Minister: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के पक्के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) एक बार फिर इजरायल (Israel) के पीएम बनने वाले हैं. बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हरज़ोग (Isaac Herzog) को फोन करके देश में सरकार बनाने का दावा किया है. बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि 38 दिनों तक दूसरे दलों से चली लंबी बातचीत के बाद गठबंधन के लिए राय बन पाई है. इसी के साथ बेंजामिन नेतन्याहू फिर अरब देशों के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले इजरायल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे.

इजरायल में दक्षिणपंथी सरकार बनने का रास्ता साफ

इस बीच, अरब देशों के लिए मुश्किल ये हो गई है कि इजरायल में एक बार फिर दक्षिणपंथी सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया और उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू होंगे. बेंजामिन नेतन्याहू को सहयोगी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है. अरब देशों से इजरायल की दुश्मनी जगजाहिर है. इजरायल 6 बार अरब देशों को युद्ध में मात दे चुका है.

Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu notified President Isaac Herzog that he had managed to form a government after 38 days of coalition negotiations, reported The Washington Post.

