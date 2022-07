Boris Johnson: पीएम पद से इस्तीफा देते ही 'बेरोजगार' हुए बोरिस जॉनसन, रोड किनारे खड़े होकर ढूंढ रहे 'काम'!

Boris Johnson Remove from Madam Tusad: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से बोरिस जॉनसन के इस्तीफा देने के बाद ब्लैकपूल स्थित मोम संग्रहालय ने एक बड़ा फैसला किया है. उनके इस्तीफे की घोषणा के तुरंत बाद ही संग्रहालय ने उनकी मोम की प्रतिमा को म्यूजियम से हटा दिया है. अब उनकी इस प्रतिमा को मैडम तुसाद ने लंकाशायर में रोड किनारे एक जॉब सीकिंग सेंटर के बाहर लगा दिया है. मैडम तुसाद ने खुद भी इस बात की पुष्टि की है. म्यूजियम का कहना है कि अब बोरिस पीएम नहीं हैं, ऐसे में उनकी मूर्ति हटाई गई है.

लंकाशायर में बोरिस की मोम की प्रतिमा को वैकेंसी लिखे एक बोर्ड के सामने रखा गया है और यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि बोरिस काम की तलाश में हैं. बता दें कि बोरिस जॉनसन ने 7 जुलाई को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देते वक्त कहा था कि, "मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी छोड़ने के लिए कितना दुखी हूं." अब बोरिस की प्रतिमा के रोड पर आने की इस तस्वीर को लोगों ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया. इस मुद्दे ने काफी ट्रेंड भी किया. लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे थे.

A wax figure of Prime Minister Boris Johnson from Madame Tussauds Blackpool stands outside the Job Centre Plus in Blackpool, Lancashire, following his resignation. Boris Johnson is quitting as Tory leader after ministers and MPs made clear his position was untenable #BorisJohnson pic.twitter.com/njtkdj4E5m

— peter byrne (@Peter_J_Byrne) July 7, 2022