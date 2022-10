Rishi Sunak Memes: ऋषि सुनक के PM बनते ही सोशल मीडिया पर आई आशीष नेहरा और कोहिनूर हीरे के मीम्स की बाढ़

Memes on Britain New PM Rishi Sunak: भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे. ऋषि सुनक की इस उपलब्धि पर भारत के लोग भी खुश हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर बधाइयां दे रहे हैं. वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऋषि सुनक के पीएम बनने की पुष्टि होते ही उन पर मीम्स बनाने शुरू कर दिए. मीम्स भी भारत से जुड़ा है और ऐसा है जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. ऋषि पर बनाए सभी मीम्स तेजी से वायरल हो रहे हैं. इसमें भी सबसे खास पूर्व भारतीय क्रिकेटर आशीष नेहरा से जुड़ा हुआ है.

Congratulations Ashish Nehra ji #ipl2022 bhi Jeet Gaye aab UK pr Raaj sahi hai #RishiSunak pic.twitter.com/ReDU9XKPWS — Rahul Barman (@RahulB__007) October 24, 2022

Rishi Sunak and Ashish Nehra seem to be brothers who were estranged in Kumbh Ka Mela.#Rumor

pic.twitter.com/rMSrFOZb3r — SOCRATES (@DJSingh85016049) October 24, 2022

Well done Ashish Nehra on becoming the next UK Prime Minister. Bring 'IT' home. #Kohinoor #RishiSunak pic.twitter.com/iUceugMdBG — Kaustav October 24, 2022

आशीष नेहरा के पोस्टर पर ऋषि को बधाई

दरअसल, 42 वर्षीय ऋषि सुनक और टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आशीष नेहरा का चेहरा काफी मिलता-जुलता है. ऐसे में कई यूजर्स मीम्स के रूप में ऋषि सुनक की जगह आशीष नेहरा की फोटो इस्तेमाल कर ट्वीट करते हुए बधाई दे रहे हैं. कुछ लोग तो आशीष नेहरा के डांस वीडियो को यूज करते हुए कह रहे हैं कि पीएम चुने जाने के बाद ऋषि सुनक डांस कर रहे हैं.

My foolproof plan to get back Kohinoor once Rishi Sunak becomes PM. - Invite him to visit India.

- Kidnap him when he goes to his in laws house and got stuck in Bangalore traffic

- Send Ashish Nehra as UK PM.

- Get a bill passed to return Kohinoor This don't require plan B — (@DriverRamudu) October 20, 2022

PM Modi and PM #RishiSunak discussing how to get Kohinoor back to India. pic.twitter.com/mXlWR0q2r9 — Vinay (@Being Humor) October 24, 2022

#RishiSunak planning how to bring back Kohinoor to India pic.twitter.com/3L3uSksvR5 AGOAT KOHLI STAN (@inevitable31) October 24, 2022

कोहिनूर हीरा वापस लाने का भी प्लान बना

बता दें कि ऋषि सुनक हिंदू हैं और भगवद गीता के श्लोकों का हवाला देते हैं. वह दिवाली भी मनाते हैं. उनके माता-पिता भारतीय मूल के हैं. उन्होंने भगवद गीता पर हाथ रखकर ही यॉर्कशायर के सांसद के रूप में शपथ ली थी. चूंकि उनकी जड़ें भारतीय संस्कृति में हैं, इसलिए कुछ यूजर्स ने मीम्स के जरिये कोहिनूर हीरा भारत में वापस लाने का प्लान भी बना लिया है.

If NRN and Sudha move into Dus Number, perhaps it can be called Teen Murti Bhavan — Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) October 24, 2022

Rishi Sunak set to become next UK Prime minister:

Le Narayana Murthy right now:#RishiSunak pic.twitter.com/3dJvIxIqUs — Puru (@preal958) October 24, 2022

Sunak Sunak sun

Sunak Sunak sun

Ta da da pic.twitter.com/zysw3SJvk8 — huh (@therealNobody) October 24, 2022

इंफोसिस प्रमुख नारायण मूर्ति के दामाद हैं ऋषि

बता दें कि ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति इंफोसिस के प्रमुख नारायण मूर्ति की बेटी हैं. ऐसे में ट्विटर यूजर्स ने इस फैक्ट का भी इस्तेमाल करते हुए कई मीम्स बनाए हैं और सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हो रहे हैं. ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री सुनक के कल किंग चार्ल्स से मिलने की उम्मीद है और उसके बाद आधिकारिक तौर पर यूके के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे.

