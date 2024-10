अपने ही देश में जस्टिन ट्रूडो की क्या हालत हो गई? भारत से रिश्ते बिगड़ते ही...

Justin Trudeau in Trouble: खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाने के बाद कनाडा और भारत के बीच रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं. अब इसका असर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) पर भी पड़ने लगा है. ट्रूडो देश और विदेश में मुश्किल हालात में चल रहे हैं और उनकी अपनी पार्टी के नेता ही खिलाफ हो गए हैं. कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से उनकी ही लिबरल पार्टी के सांसद ट्रूडो के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं और इस्तीफा मांगने लगे हैं. इसके अलावा कंजर्वेटिव पार्टी के नेता लगातार ट्रूडो को निशाना बना रहे हैं.

कंजर्वेटिव सांसद एंड्रयू शीर का पुराना वीडियो वायरल

निज्जर हत्याकांड मामले में भारत के खिलाफ जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) की बयानबाजी के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और सांसद एंड्रयू शीर का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. कनाडा के तत्कालीन विपक्षी नेता एंड्रयू शीर (Andrew Scheer) का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की आलोचना करने वाला एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है. लगभग 70 सेकंड के वीडियो में शीर को ट्रूडो पर तीखा हमला करते हुए और उन पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और एशिया में उभरती शक्ति के साथ कनाडा के संबंधों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए सुना जा सकता है.

वीडियो में एंड्रयू शीर (Andrew Scheer) को जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) पर निशाना साधते हुए यह कहते हुए सुना जा सकता है, 'यह निराधार और अस्वीकार्य है. इसी तरह से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री के विचित्र सिद्धांत का वर्णन किया है कि एक दोषी आतंकवादी की मौत किसी न किसी तरह से भारत सरकार की ओर से काम करने वाले एजेंटों की गलती है.'

Meantime....in Canadian Parliament!

.@JustinTrudeau being thrown in Dustbin by his own countrymen for spoiling relations with Bharat....the largest democracy & emerging power not only in Asia but in the....World. pic.twitter.com/UdQbdjRx4Y

— BhikuMhatre (@MumbaichaDon) October 20, 2024