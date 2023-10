हिटलर ने ठीक ही सोचा था, इतना कहते ही चली गई इस खूबसूरत लड़की की नौकरी

Nozima Husainova Story: हमास के खिलाफ इजरायल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है. दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इस जंग के खिलाफ आवाजें भी उठ रही हैं. जहां कुछ मुल्क इजरायल के एक्शन को जायज ठहरा रहे है. वहीं कुछ मुल्क और संगठन विरोध भी कर रहे हैं. इन सबके बीच एक सिटी बैंक की एक महिला कर्मचारी की नौकरी चली गई, अब आप भी सोच रहे होंगे उस कर्मचारी का नाम क्या है और उसकी खता क्या थी, महिला कर्मचारी का इजरायल-हमास लड़ाई से क्या लेना देना. आप एक दम सही सोच रहे हैं. इजरायल हमास जंग से उस कर्मचारी का कोई वास्ता नहीं है लेकिन उसकी एक टिप्पणी उसकी नौकरी पर आफत बन कर टूट पड़ी, अब वो बेरोजगार है. सबसे पहले यह जान लें कि उस कर्मचारी का नाम क्या है, बला की खूबसूरत उस कर्मचारी का नाम नोजिमा हुसाइनोवा है, और उसने एक्स पर क्या लिखा उसके बारे में आगे जिक्र करेंगे.

नोजिमा ने क्या लिखा था

नोजिमा हुसाइनोवा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हिटलर इन लोगों से छुटकारा पाना चाहता था. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किन लोगों की बात नोजिमा कर रही थी. नोजिमा उस प्रसंग का जिक्र कर रही थी जिसमें हिटलर ने यहुदी समाज को चुन चुन कर मारने का आदेश दिया था. जब नोजिमा ने इस तरह से पोस्ट किया तो सोशल मीडिया पर लोग सिटी बैंक के खिलाफ भड़ास निकालने लगे.

“No wonder why Hitler wanted to get rid of all of them”. - Nozima Husainova

सोशल मीडिया ने इस तरह किया रिएक्ट

एक यूजर ने कहा कि क्या यही आपके कर्मचारी का रवैया यहुदी समाज के लिए हैं. जब लोग सोशल मीडिया पर नोजिमा को निशाना बनाने लगे तो बैंक भी हरकत में आया और जवाब में लिखा कि हम उचित कार्रवाई कर रहे हैं. बैंक इस तरह की हेट स्पीच का समर्थन नहीं करता है. इस तरह से सिटी बैंक ने अपना इरादा साफ कर दिया और बाद में बताया कि उस बैंक कर्मचारी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. हमने उस कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया है जिसने सोशल मीडिया पर एंटी सेमिटिक कमेंट किया था. यानी यहुदी समाज के खिलाफ टिप्पणी की थी.

UPDATE: Nozima Husainova has been fired from Citi.

A spokesman for Citi said Husainova's comments were 'revolting' and said hate speech would not be tolerated in their bank.

Thank you @Citi for saying NO! to antisemitism. https://t.co/yTzBNXhIEu

— StopAntisemitism (@StopAntisemites) October 19, 2023